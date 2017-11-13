Секретарь судебной коллегии суда Душанбе Бахром Кенджаев задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства Таджикистана при получении взятки в размере 4 тыс. долларов США, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства республики.

Кенджаев за вышеназванную сумму обещал некоему жителю столицы решить в его пользу гражданский иск по спорному жилью.

Источник сообщает, что Кенджаев задержан с поличным в момент получения взятки.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 247 часть 4 (мошенничество) и ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет», - сообщает пресс-служба.