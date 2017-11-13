Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали 12 ноября посетили Национальный сад Таджикистана, сообщает пресс-служба главы государства.

По данным источника, президент рекомендовал мэру столицы, директорам городских парков культуры и отдыха использовать потенциал сада для озеленения Душанбе.

«Глава государства также поручил расширить площадь сада, создать в нем условия для отдыха туристов», - сообщили в пресс-службе.

Национальный сад был создан в 2006 году на западе столицы на базе Ботанического сада Таджикского национального Университета.

Общая площадь сада составляет 92 гектара, на 63 гектарах посажены фруктовые деревья. В саду постоянной работой обеспечены свыше 100 человек.