Бехруз Ходжазода завоевал «золото» чемпионата мира по самбо в Сочи. Борец выступал в весовой категории до 74 кг и стал обладателем первого места в своем весе.

Таким образом, спустя 42 года, он повторил результат известного таджикского спортсмена Саидмумина Рахимова, который в 1975 году завоевал титул чемпиона на мировом первенстве по самбо в Минске.

В субботу Бехруз одолел всех своих соперников и прошел в финал. Он победил и в решающей схватке белоруса Степана Попова и завоевал титул чемпиона мира, сообщает Радио "Озоди".

11 ноября также состязались еще трое таджикских борцов: Акмалиддин Каримов (до 57 кг) завоевал второе место и серебряную медаль. В финальной схватке Акмалиддин потерпел поражение от россиянина Саяна Хертека.

Сорбон Латифов в весе до 62 кг завоевал «бронзу», а Бахтовар Замиров в весе до 82 кг остался без медалей.

На чемпионате мира в Сочи принимают участие 800 спортсменов из 90 стран, будет разыграно 27 комплектов медалей в 9 весовых категориях в спортивном и боевом самбо.