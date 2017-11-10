Церемонии завершения сразу трех проектов в рамках программы Правительства Японии по проектам безвозмездной помощи и гуманитарной безопасности для широких слоёв населения (GGP) прошли в трех районах Хатлонской области.

Как сообщили «АП» в посольстве Японии в Таджикистане, для проведения церемоний закрытия проектов в Хатлонскую область с рабочим визитом выехал заместитель главы миссии Японии в РТ Томохиро Накагаки.

По данным источника, первая церемония прошла в Фархоре, где в рамках GGP был осуществлен «Проекта по предоставлению экскаватора для очистки ирригационного канала в районе Фархор».

«Местному органу самоуправления Фархорского района было выделено 79,800 долларов США на приобретение экскаватора, предназначенного для ремонта и чистки ирригационных каналов, для улучшения ирригации земель и в целом развития сектора сельского хозяйства в районе, - сообщил источник. В церемонии принял участие председатель района Сулаймон Вализода.

Далее, по данным источника, Накагаки вместе с председателем района Мир Сайид Алии Хамадони Абдукодиром Вализода участвовали в церемонии завершения «Проекта по строительству нового здания школы №50 в селе «Сайёд» джамоата имени Турдиев района Хамадони».

«На эти цели местному хукумату было выделено 84,400 долларов США», - сообщил источник

В районе Шамсиддини Шохин Накагаки также вместе с председателем района Почохоном Зарифзода закрыли «Проект по строительству нового здания региональной больницы в селе «Догистон» джамоата «Догистон» района имени Шамсиддини Шохин».

«В рамках этого проекта был выделен грант в размере 85,052 долларов США местному хукумату для строительства нового здания региональной больницы, - отметил источник. - После успешного завершения проекта жители района имеют доступ к качественным и своевременным медицинским услугам».

Во время церемоний замглавы миссии в своих выступлениях подчеркивал важность проектов GGP в развитии Таджикистана. Председатели каждого района высказывали пожелания дальнейшего процветания отношений между Таджикистаном и Японией и выразили искреннюю благодарность Японии за оказанную поддержку и вклад в развитие региона.

Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности являются частью Официальной Программы правительства Японии по развитию. Проекты безвозмездной помощи для широких слоёв населения и гуманитарной безопасности предоставляются, преимущественно, местным властям, образовательным и медицинским учреждениям и международным НПО в развивающихся странах. С 1996 года, в рамках GGP правительство Японии поддержало 380 гуманитарных проектов на общую сумму 30,7 миллиона долларов США, направленных на развитие в Республике Таджикистан.