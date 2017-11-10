СМИ сообщили о смерти Марии Королевой, дочери знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко, 9 ноября. Мария скончалась в день выхода в эфир программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», в которой она впервые встретилась со своим грузинским братом.
Как пишет Газета.ру, Мария Королева умерла на 59-м году жизни. Причины смерти не раскрываются. Дочь Гурченко ушла из жизни за несколько дней до дня рождения своей матери: 12 ноября актрисе исполнилось бы 82 года (она скончалась в 2011-м).
Как утверждается, Королева чувствовала себя нехорошо и хотела обратиться к врачу, но до поликлиники так и не дошла. Она умерла в подъезде. Тело обнаружила ее дочь Елена, вызвавшая «скорую помощь».
«Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной», — раскрыл причину смерти погибшей ее адвокат Шота Горгадзе РИА «Новости».
По его словам, дата похорон пока не назначена. «В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью», — сообщил Горгадзе. Он добавил, что имеются некоторые сложности, поскольку получить место на Новодевичьем кладбище сложно.
Отец Королевой — Борис Андроникашвили, сценарист, историк, а также сын писателя Бориса Пильняка. Будучи вторым мужем известной актрисы, он прожил с ней в браке лишь два года — с 1958 по 1960. Супруги развелись, когда их дочери был всего один год. Девочка жила с отцом до трех лет, после чего ее вернули к матери. После этого недолго брака Андроникашвили жил в гражданском браке актрисой Нонной Мордюковой, а Гурченко выходила замуж еще четыре раза — всего у нее было шесть мужей.
В среду, 8 ноября, телеканал «Россия 1» должен показать выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» с участием дочери Гурченко, где она впервые встретилась со своим 44-летним грузинским братом. В эфире телепередаче, съемки которой проходили неделю назад, он сделал ей уникальный подарок — альбом с семейными фотографиями.
У Марии были достаточно сложные отношения с её знаменитой на всю страну матерью. Их конфликт долгое время освещался в СМИ.
Ссора матери и дочки началась в 1993 году после того, актриса завещала свою квартиру внучке, а не дочери. Конфликт на этой почве продолжился даже после смерти актрисы, но уже между ее дочерью и последним мужем Сергеем Сениным. В конечном итоге стороны пошли на мировую: Марии Королевой досталась дача в Подмосковье и украшения матери, а Сенин сохранил за собой трехкомнатную квартиру на Патриарших прудах.
На доме, в котором расположена эта квартира, совместными усилиями Королевой и Сенина несколько лет назад была установлена мемориальная доска в память об актрисе.
В СМИ часто писали, что трудности в отношениях Людмилы Гурченко и ее дочери начались еще с детства. «Мы с мамой с самого начала расходились во вкусах и привязанностях. Она даже в книжке написала: «Какие же мы разные с моей дочерью!» Вот это слово «разные» — ключ к пониманию наших отношений…», — делилась своими воспоминаниями Королева с изданием «7дней».
«Одежда, прическа, манера говорить «а-ля Гурченко».
"Я хорошо понимала: нас с мамой всегда будут сравнивать. Дочка кинозвезды должна быть точной копией знаменитой мамы. Но второй Гурченко я становиться не хотела. Наверное, это был мой протест. Я даже название ему придумала — «сознательный пофигизм», - рассказала Мария.
Меня с детства раздражали разговоры об актерских тусовках и маминых мужчинах… Первое время мама пыталась заставить меня что-то в себе изменить, но тщетно — я все делала наперекор, а она слишком быстро раздражалась, эмоции захлестывали. Наверное, поэтому результата ее слова и не имели», — вспоминает Королева. Дочь великой актрисы отказалась идти по стопам матери и стала работать медсестрой в онкологической больнице.
Однако несмотря на то, что отношения матери и дочери были непростыми, Мария отрицала, что у нее была какая-то детская обида на мать. «Все считают, что у меня с детства была какая-то обида на маму. Но это не так. Она для вас великая актриса, а для меня — мама, самое святое, что было у меня. Я жалею, что мы не помирились при ее жизни. Мне очень жаль, что мама так и не увидела свою правнучку Тасю…», — говорила она изданию kp.ru.
В сети опубликовали видео последних минут жизни дочери Гурченко. Когда Королева прогуливалась вместе с дочерью и внучкой во дворе своего дома, она почувствовала себя плохо и упала. На записи видно, как несколько человек помогают ей добраться до скамейки. По словам родных женщины, глаза дочери легендарной актрисы все это время были открыты, но говорить при этом она не могла.
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