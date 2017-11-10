Рашид с детства любил охоту. Что сказать, дитя гор, он вырос среди гор. В 24 года он был известен как умелый наездник и опытный охотник. Высокого роста, богатырского телосложения.

Был месяц апрель. Таял снег, зазеленели горы и долины. Природа горного Дарваза в предгорьях Памира в это время красивая. Рашид собрался на охоту, пострелять диких уток. С вечера подготовил ружьё, бинокль, рюкзак, паёк и другое. Идти решил по тропе Дараи Сухта, которая шла в верховье кишлака всего в восьми километрах от дома.

Проснулся рано, в 4 утра, известил семью, что уходит на охоту, взял ружьё, рюкзак и отправился в путь. За ним вдруг увязалась Пахта, она кружилась вокруг своего хозяина, буквально умоляя взять ее с собой. Рашид хотел вернуть её назад, но собака не послушалась, залаяла и побежала за ним. Рашид рассердился за непослушание и даже хотел ударить её, но услышал сзади голос отца: “Сынок, пусть собака идёт с тобой, она верный друг человека”.

Рашид прислушался к совету отца и взял Пахту с собой. Она жила в их семье уже пять лет, привезли ее им из соседнего района, когда щенку был всего месяц. Собака очень быстро выросла и теперь стала сторожевой собакой своих хозяев и дехкан той местности.

…Ещё солнце не вышло, Рашид с Пахтой вышли к тропе Дараи Сухта. В бинокль он увидел стадо газелей. Пахта, почуяв запах животных, навострила уши. Расстояние до стада было 100-150 метров, Рашид тихо сел на землю, прицелился в крупную газель и выстрелил. Пуля попала в цель, добыча с грохотом повалилась на землю, затем встала и, хромая, побежала за своим стадом. Пахта по команде хозяина догнала добычу и завалила газель. Рашид повесил тушу на дерево и стал неспешно разделывать ее.

Вдруг позади себя он услышал голос, а повернувшись, увидел Камола-банги, который жил недалеко - в селе Навбахор. Камолу-банги, так его прозвали местные, было уже лет 46, дважды судимый за мошенничество, он пил и курил и был известен всей округе своим тяжелым характером. Рашид как-то раз видел, как этот мужчина на соревнованиях по скачкам хотел ударить соперника плетью, но Рашид схватил тогда его за руку и остановил плеть. При виде этого человека у Рашида портилось настроение, про себя он подумал: «Этот никогда не станет человеком».

Камол-банги, не здороваясь, подошёл к нему, наполнил свою трубку травой и протянул:

- Ну-ка, брат, затянись!

Рашид отказался и продолжил своё дело. Отказ Камола внезапно взбесил, внутри закипела давняя злость.

Он взял трубку и затянулся так, что из ушей и рта пошел дым. Кровь закипела у него в жилах, и он подумал про себя: “Здесь с ним решу и добычу заберу”.

Рашид даже не заметил, как Камол зашел к нему за спину и ударил ножом. Парень упал на землю.

И тут Пахта бросилась на обидчика хозяина, она рвала его, кусала, не чувствуя, что Камол несколько раз успел ударить ее ножом. В результате Камол сбежал от собаки, поднявшись в три прыжка на высокий выступ скалы.

А собака вернулась к своему хозяину, но Рашид давно уже умер… Некоторое время она протяжно выла около трупа любимого хозяина, а потом бросилась в сторону села. В это время убийца спустился вниз, оттащил труп Рашида и бросил его в пропасть. Затем, вернувшись назад, принялся за добычу. Он положил мясо в рюкзак и, хромая, направился в свою деревню - Навбахор.

Но пройдя два-три километра, он вдруг вспомнил, что оставил нож и свой пояс на камне, где прятался от нападения собаки. “А вдруг найдут, раскроется преступление?» - подумал он и уже хотел было вернуться, но верх взял страх быть обнаруженным: «Ну и что, что осталось, может, и не поймут».

А Пахта бежала, как могла, спустилась с гор на равнину, и тут уже недалеко родное село Калай-Хусейна. Ещё было светло, когда собака добралась до ворот Рашида и подняла жалобный вой. На него из дома выбежал перепуганный старик – отец Рашида. «Не к добру это», - подумал он и тут увидел Пахту - вся в порезах, крови, собака бегала взад-вперёд, выла, смотрела в сторону Дараи Сухта и звала. Звала идти за ней.

Старик срочно позвал соседей, рассказал, что Рашид ушёл на охоту и не вернулся.

Быстро собрались и стар и млад и отправились в путь. Впереди, прихрамывая, бежала Пахта. Через два часа они прибыли на место происшествия. Собака, не переставая, лаяла, она чувствовала запах крови и вскоре повела людей к краю обрыва. Ребята зажгли факел, нашли окровавленный нож и пояс на высоком камне. А потом уже в обрыве увидели тело Рашида.

Утром покойника похоронили. Все подумали, что молодой парень сам упал, потому виновных в его гибели никто не искал.

Пахта каждый день навещала могилу хозяина. А при виде ножа и пояса, который старик принес в дом, зло лаяла. Наблюдая за поведением собаки, старик иногда думал: «Не убили ли моего сына?»

С того времени прошло два месяца. И тут в село пришел Камол-банги. В местной чайхане он встретился со своими друзьями, но Пахта, почуяв запах своего врага, бросилась за ним вослед. Забежав внутрь, она буквально бросилась на убийцу, вцепилась зубами в тело, люди еле-еле оттащили пса.

Камола-банги всего трясло, он-то прекрасно узнал собаку. От греха подальше, он тут же ушел из села и больше там не появлялся.

Спустя еще какое-то время в дом Рашида пришёл друг отца, чтобы помянуть его покойного сына. Он был родом из села Камола-банги. После молитв отец Рашида рассказал ему о ноже и поясе, о происшествии в чайхане. Односельчанин убийцы попросил показать ему эти вещи, а увидев, тут же изменился в лице, он узнал нож и пояс Камола-банги и все рассказал старику.

На следующий же день отец Рашида отправился в районную прокуратуру. Он рассказал о гибели сына, о найденном ноже и поясе, о происшествии, случившемся в чайхане.

Прокурор, человек со стажем, внимательно выслушал старика. А потом начал «копать», он осмотрел место происшествия, поговорил с людьми в чайхане, узнал о ссоре Рашида с Камолом, произошедшей незадолго до трагедии. В результате тело парня решено было эксгумировать.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что Рашид умер от ножевого ранения в спину. Судебно-биологическая экспертиза подтвердила, что кровь на ноже принадлежит покойному Рашиду.

Камола-банги сразу взяли под стражу. Вскоре он признал свою вину, суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Говорят, на суде, когда ему дали слово, он сказал: «Убийство видела только собака, никто другой. И преступление распутало это животное, мстя за хозяина, это она посадила меня за решётку…»