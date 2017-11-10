Юная таджикская шахматистка Сабрина Абророва заняла 5 место на международном Кубке Ассоциации шахматных федераций (АШФ) памяти Михаила Ботвинника среди юношей и девушек до 14 лет в Москве.

«В дебютном международном турнире Сабрина одержала две победы, три раза сыграла вничью, и в итоге набрала 3,5 очка из 10 возможных», - говорит Генеральный секретарь Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов.

Сабрине 11 лет, и она стала самой юной участницей турнира. В числе участников был и Мехриддин Шарифов: среди юношей он занял 8 место.

Организатор турнира - известный шахматный деятель Александр Григорьевич Бах, который и открыл в Москве Кубок Ботвинника.

Жеребьевка прошла в непринужденной обстановке. Турниры по стандартным шахматам проводятся по круговой системе, по 2 тура в день кроме заключительного дня соревнований. Контроль времени - 90 минут на всю партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Победители турнира награждаются кубками, дипломами, медалями.

5 ноября для участников Кубка АШФ памяти Михаила Ботвинника была организована экскурсия по Музею шахмат Российской шахматной федерации,

У юношей первое место занял Иван Скицко (Молдавия), набравший 8 очков из 10. На пол очка отстал Азат Нурмамедов (Туркмения), на очко - Арам Ерицян (Россия) и Армен Барсегян (Армения). По дополнительным показателям третье место занял А. Ерицян.

В турнире девушек 100% очков набрала Говхар Бейдуллаева (Азербайджан) - 10 побед в 10 партиях. Второе место заняла Мариам Мкртчян (Армения) - 6,5, третье - Юлия Хегай (Узбекистан) - 6. Также 6 очков набрала Людмила Зайцева (Россия), но у нее оказались хуже дополнительные показатели.

Между тем, завтра в Душанбе стартует чемпионат Таджикистана по шахматам среди ветеранов. Место проведения турнира – клуб шахматистов на улице Возех, напротив рынка «Султони Кабир» (с западной стороны).