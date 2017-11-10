В Национальном музее Таджикистана прошло торжественное открытие планшетной выставки «1917. Код революции», подготовленной Российским историческим обществом, Государственным центральным музеем современной истории России и фондом «История отечества» при поддержке Россотрудничества.

В мероприятии приняли участие Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, представители таджикских госучреждений, дипкорпуса, научной и творческой интеллигенции, студенты, СМИ.

В своем приветственном слове Лякин-Фролов поблагодарил всех организаторов данного мероприятия, и прежде всего руководство Национального музея Таджикистана за возможность продемонстрировать таджикистанцам уникальные архивные фотографии и фотокопии документов, рассказывающие о положении России в начале ХХ века, основных событиях и героях русской революции 1905 – 1907 гг., Февральской и Великой Октябрьской революций, сообщает посольство России в Таджикистане.

"Русская революция – поворотный момент в истории не только нашего государства, но и человечества в целом. В стороне от этих процессов, конечно же, не могли остаться и Центральноазиатские республики, в том числе и Таджикистан. Без преувеличения можно сказать, что революция, и процесс становления советской власти послужили мощным импульсом для развития республики. Шла серьезная экономическая подпитка: поставлялись необходимые товары, техника, оборудование, выделялись безвозмездные дотации. Наряду с этим был запущен процесс развития инфраструктуры, образования, медицины", - заявил российский посол на открытии выставки.

пресс-служба посольства РФ в РТ 1 /15

По его словам, русская революция 1917 года произошедшая за тысячи километров от Центральной Азии, "но стала для ее жителей событием, не побоюсь этого слова, судьбоносным – она во многом определила ход истории и вектор развития стран региона".

"Надеюсь, что таджикистанцы по достоинству оценят открывающуюся сегодня выставку, на которой представлены около 50 исторических «планшетов» и смогут открыть для себя новые страницы в истории Русской революции", - заявил Игорь Лякин-Фролов.

Выставка содержит около 50 «планшетных» экспозиций, состоящих из архивных фотографий и фотокопий документов, рассказывающих о положении России в начале ХХ века, основных событиях и героях русской революции 1905 – 1907 гг., Февральской и Великой Октябрьской революций.