В Национальном музее Таджикистана прошло торжественное открытие планшетной выставки «1917. Код революции», подготовленной Российским историческим обществом, Государственным центральным музеем современной истории России и фондом «История отечества» при поддержке Россотрудничества.
В мероприятии приняли участие Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, представители таджикских госучреждений, дипкорпуса, научной и творческой интеллигенции, студенты, СМИ.
В своем приветственном слове Лякин-Фролов поблагодарил всех организаторов данного мероприятия, и прежде всего руководство Национального музея Таджикистана за возможность продемонстрировать таджикистанцам уникальные архивные фотографии и фотокопии документов, рассказывающие о положении России в начале ХХ века, основных событиях и героях русской революции 1905 – 1907 гг., Февральской и Великой Октябрьской революций, сообщает посольство России в Таджикистане.
"Русская революция – поворотный момент в истории не только нашего государства, но и человечества в целом. В стороне от этих процессов, конечно же, не могли остаться и Центральноазиатские республики, в том числе и Таджикистан. Без преувеличения можно сказать, что революция, и процесс становления советской власти послужили мощным импульсом для развития республики. Шла серьезная экономическая подпитка: поставлялись необходимые товары, техника, оборудование, выделялись безвозмездные дотации. Наряду с этим был запущен процесс развития инфраструктуры, образования, медицины", - заявил российский посол на открытии выставки.
По его словам, русская революция 1917 года произошедшая за тысячи километров от Центральной Азии, "но стала для ее жителей событием, не побоюсь этого слова, судьбоносным – она во многом определила ход истории и вектор развития стран региона".
"Надеюсь, что таджикистанцы по достоинству оценят открывающуюся сегодня выставку, на которой представлены около 50 исторических «планшетов» и смогут открыть для себя новые страницы в истории Русской революции", - заявил Игорь Лякин-Фролов.
Выставка содержит около 50 «планшетных» экспозиций, состоящих из архивных фотографий и фотокопий документов, рассказывающих о положении России в начале ХХ века, основных событиях и героях русской революции 1905 – 1907 гг., Февральской и Великой Октябрьской революций.
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