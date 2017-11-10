10 ноября скончался писатель-юморист Михаил Задорнов. Ему было 69 лет. За несколько дней до смерти он принял православие и прошел обряд соборования. Член Союза писателей России последние годы тяжело болел, у него была опухоль мозга.

Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. Как стало известно в июне, он решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных, пишет Лента.ру.

Начиная с осени 2016 года, Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре 2016-го у Задорнова случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан», его увезли на скорой прямо с выступления.

Сам Задорнов комментировать свою болезнь отказывался, объясняя нежеланием привлекать излишнее внимание СМИ.

Задорнов родился в Латвии в 1948 году. Он приобрел широкую известность благодаря сатирическим концертам, которые транслировались по федеральным каналам.

С начала 1990-х годов Задорнов был автором и ведущим различных телепередач, таких как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз", "Дочки-матери".

В настоящее время видеозаписи концертов Михаила Задорнова показывает РЕН ТВ.