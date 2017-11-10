10 ноября отмечается день рождения милиции. Этот день отмечают блюстители правопорядка почти на всем постсоветском пространстве, в том числе и в Таджикистане, так как в этот день в 1919 году образовалась советская милиция.

День милиции - это не только профессиональный праздник людей в погонах, это день, когда сотрудники милиции вспоминают своих товарищей и сослуживцев, сложивших свои головы при исполнении служебных обязанностей. В советское время это происходило и во время борьбы с басмачеством, на фронтах Великой Отечественной Войны, при исполнении интернационального долга в Афганистане и при защите конституционного строя в годы гражданской войны.

Эта подборка старых фотографий времен СССР посвящена Дню сотрудников органов внутренних дел или, как его называли в те времена - Дню милиции. Она напомнит вам про их трудовые будни. Примечательно, что тогда слово «милиционер» звучало особенно гордо, и песня «про опасную и трудную службу» стала стимулом для сотни молодых людей, чтобы поменять гражданскую жизнь на службу.

Галина Стрельченок, следователь по транспортным происшествиям минского ГАИ, 1986 год фото с сайта: back-in-ussr.com 1 /19

Кстати, на главной фото - майор Мулло Нуров, чье имя знакомо всем душанбинцам старшего поколения. Будучи инспектором ГАИ, Нуров сумел завоевать славу самого честного гаишника в стране. Справедливость Нурова дошла до такой степени, что однажды он даже оштрафовал свою супругу, за то, что она перешла дорогу в неположенном месте.

В 1992 году, во время гражданской войны, майор Нуров был убит неизвестными.

Вот здесь можно прочитать рассказ о самом честном инспекторе ГАИ Таджикистана.