Национальный банк Таджикистана для осуществления реформ в банковской системе нуждается в технической помощи для привлечения опытных консультантов. Об этом на встрече с представителями Всемирного банка, Азиатского банка развития, МВФ, Германского банка развития заявил первый заместитель главы НБТ Джамолиддин Нуралиев.

Он сообщил представителям международных финансовых институтов, что таджикский регулятор в течение двух последних лет реализует реформы и нововведения, к примеру, внедряет новый монетарный рычаг для постепенного перехода к современному режиму денежно-кредитной политики (Inflation targeting).

«Для достижения намеченных в этом направлении целей проделано много работы, однако существует необходимость в технической помощи, в частности для привлечения опытных консультантов», - сказал Нуралиев на встрече, передает пресс-служба НБТ.

На встрече присутствовали постоянный представитель Международного валютного фонда в РТ Юрий Соболев, постпред Всемирного банка в РТ Ян Петер Олтерс, постпред Азиатского банка развития в РТ Прадеб Шривастава, постпред Европейского банка реконструкции и развития в РТ Айтен Рустамова, представитель Банка развития Германии в РТ Манучехр Бакоев, замглавы представительства Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в РТ Томас Люкс.

Присутствующим была представлена информация относительно перехода от монетарного таргетирования к инфляционному таргетированию.

Представители международных финансовых институтов отметили, что будут совместно изучать условия и возможности запрашиваемой технической помощи, необходимой для улучшения инфраструктуры и привлечения консультантов.

Инфляционное таргетирование или таргетирование инфляции (Inflation targeting) является режим денежно-кредитной политики, при котором конечной целью денежно-кредитной политики заявлена ценовая стабильность. Центральный банк посредством процентной политики предпринимает меры по ее обеспечению и несет публичную ответственность за результаты своей политики.

Монетарное таргетирование могут применять центральные банки стран, в которых рост экономики и спрос на деньги стабилен. В таких условиях уровень цен регулируется денежным предложением.

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