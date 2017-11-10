ЦРУ действительно разработало вирус, маскирующийся под продукты «Лаборатории Касперского», заявил Евгений Касперский. Он подтвердил информацию из доклада WikiLeaks о способах скрытой слежки спецслужб за зараженными компьютерами, пишет РБК.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что вирус, который, по утверждению WikiLeaks, разработало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США специально для незаметного получения данных с зараженных компьютеров, никак не связан с антивирусной компанией. Код вредоносной программы лишь имитирует продукты лаборатории. Об этом написал в своем Twitter ее основатель Евгений Касперский.​



«Мы провели расследование после доклада Vault-8 и подтверждаем, что сертификаты, выпущенные под нашим именем, являются поддельными. Наши пользователи, персональные пароли и сервисы находятся в безопасности и не были затронуты», — подчеркнул он.

Речь идет о докладе, который накануне, 9 ноября, выпустила WikiLeaks. В нем утверждается, что американские спецслужбы создали вредоносную программу Hive, которая позволяет незаметно скачивать с зараженных компьютеров различные интересующие ЦРУ данные пользователей. Исходный код этого вируса, указали в WikiLeaks, имитирует код антивирусных программ «Лаборатории Касперского».

«Hive обеспечивает скрытую платформу для коммуникации для целого ряда вирусов спецслужбы, что позволяет отправлять информацию на серверы ЦРУ и получать новые инструкции от операторов», — говорится в исследовании.



WikiLeaks пришла к выводу, что каждая операция, которую пользователь совершает на зараженном компьютере, благодаря этому вирусу анонимно регистрируется как минимум на одном стороннем домене, который выполняет функцию прикрытия. Этот домен-прикрытие отправляет на сервер «невинный» контент. Это делается на случай, если кто-то решит проверить его трафик. Одновременно с этим полезные данные, которые хочет получить ЦРУ, с зараженных компьютеров отправляются через сервер Honeycomb напрямую агентам спецслужб.



Этот доклад стал продолжением серии расследований WikiLeaks Valut о компьютерных программах, которые были созданы специально для нужд ЦРУ. В предыдущем исследовании компания рассказала о программах, которые позволяют агентам ЦРУ взламывать различные устройства и системы американского и европейского производства. Среди других открытий WikiLeaks — проект Athena, с помощью которого спецслужбы могли взламывать Windows.

