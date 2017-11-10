Министерство образования и науки РФ рекомендовало университетам в крупных городах страны выселить студентов из общежитий перед началом чемпионата мира по футболу. Их места займут сотрудники Росгвардии и полиции, пишет РБК со ссылкой на газету Коммерсант.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», руководители крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске получили рекомендацию федеральных ведомств выселить иногородних студентов из общежитий до начала чемпионата мира по футболу в России, с тем чтобы их места заняли сотрудники Росгвардии и полиции. Учитывая, что турнир начнется в середине июня, это вынудит учебные заведения поменять учебные программы и расписание летней сессии.



Российский студенческий союз в этой связи направил письмо главе правительства Дмитрию Медведеву, указав на нарушение прав граждан и незаконность принудительного выселения студентов из общежитий.



По данным издания, в Нижнем Новгороде сотрудников силовых ведомств будут заселять в общежития Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА), Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородского государственного технического университета (НГТУ). В НижГМА уже сообщили, что ради выполнения распоряжения учебные программы студентов уплотнили за счет учебных суббот, а завершение сессии запланировали на конец мая.

В Самарском госуниверситете путей сообщения сообщили, что намерены завершить занятия для студентов очной формы к 1 мая, а сессию поставить на август. «Отпадает необходимость находиться в Самаре, а значит, и потребность в общежитии», — заявил проректор по учебной работе этого учебного заведения Максим Гаранин.



В Минобрнауки в свою очередь подтвердили, что по поручению правительства направили рекомендации по корректировке учебных графиков в период проведения ЧМ-2018. Там отметили также, что «ряд образовательных организаций заключает контракты с территориальными органами МВД на размещение сотрудников» «за счет средств территориальных органов МВД».