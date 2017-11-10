Власти афганской провинции Бадахшан обвиняют таджикских пограничников в убийстве мирных афганцев. Погранвойска Таджикистана обещают ответить на обвинения в ближайшее время.

Два гражданина Афганистана были убиты таджикскими пограничниками на таджикско-афганской границе - на северо-востоке провинции Бадахшан, сообщает информагентство «Пажвок».

Бригадный командир пограничных сил Афганистана Мухаммад Аман Насим во вторник сообщил информагентству, что таджикские пограничники убили двух мирных жителей афганского села Яхдро Ишкашимского района. Отмечается, что тело одного из убитых утонуло, а другого – нашли на берегу реки Пяндж.

Мухаммад Аман Насим отметил, что афганская сторона обратилась к силам безопасности Таджикистана по поводу выяснения причин убийства гражданских лиц, однако ответа до сих пор не получено.

Член провинциального совета Толибиддин Кодири сказал «Пажвок», что таджикские силовики продолжают убивать афганских гражданских лиц в Вахане и Ишкашиме последние несколько лет.

Он отметил, что один гражданский был убит в местечке Кови Ваханского района полмесяца назад.

По словам Кодири, таджикским офицерам пообещали медали за убийство контрабандистов в приграничной с Афганистаном зоне, пишет издание.

Таким образом, заключил он, таджикские пограничники убивают невинных афганских граждан, чтобы получить медаль от своих властей.

В Пограничных войсках Госкомитета национальной безопасности Таджикистана категорически опровергают заявление представителя властей афганской провинции, пообещав предоставить письменный ответ в ближайшее время.

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