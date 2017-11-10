Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение, согласно которому торговые точки, возведенные вокруг ликвидированного в начале октября городского рынка «Шохмансур», будут снесены.

Как сообщил «АП» источник в администрации мэра столицы, речь идет о точках торговли, службы быта, общественного питания, которые в свое время были вплотную построены к рынку.

Мэр поручил соответствующим городским инстанциям составить список сносимых объектов, и письменно предупредить их хозяев о сносе объекта.

Рустам Эмомали также распорядился выделить денежные компенсации хозяевам сносимых объектов.

По решению мэра Душанбе, освобождаемая от сноса рынка и прилегающая к нему территория площадью 4,3 га, будет включена в запасной фонд земель столицы: до особого разрешения строить здесь ничего нельзя.

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