20-летний Тохир Хабибов - солдат войсковой части Минобороны Таджикистана, дислоцированной на территории города Куляб, 26 октября покончил жизнь самоубийством. В оборонном ведомстве Таджикистана сообщают, что солдат-срочник пошел на этот шаг из-за неразделенной любви. Об этом «АП» сообщил информированный источник в министерстве обороны республики.

По словам источника, погибший солдат нес службу «хорошо, без нареканий со стороны командиров, имел хорошие отношения с сослуживцами».

«Накануне трагедии ему по телефону сообщили, что его любимая девушка в Ишкашиме выходит замуж за другого, и солдат принял роковое для себя решение», - сообщил источник.

В Минобороны сообщили, что вышеназванная версия является основной в деле расследования самоубийства солдата-срочника. Следствие по факту суицида солдата продолжается, его ведет Главная военная прокуратура страны.

Ранее сообщалось, что Тохир Хабибов застрелился из автомата Калашникова во время несения караульной службы.

Он был призван в ряды Вооруженных сил Таджикистана осенью прошлого года из Ишкашимского района ГБАО.

Сразу после суицида приказом министра обороны страны генерал-лейтенанта Шерали Мирзо была создана специальная комиссия, которая изучает причины самоубийства солдата.

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