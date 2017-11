Russia is expected to deploy Iskander-M tactical ballistic-missile systems to Tajikistan for a ten-day military exercise of the Collective Rapid Reaction Force (CRRF) of the Collective Security Treaty Organization (CSTO) that kicked off at five training grounds in the southern Khatlon province today.

