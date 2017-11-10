Сегодня, 10 ноября, в Таджикистане отмечают День милиции. Сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником от имени президента сегодня вечером поздравит премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Торжественное собрание и концерт мастеров искусств состоятся в здании Государственной филармонии Таджикистана, сообщили «АП» в МВД.

В начале августа 2011 года вступили в силу поправки к Закону РТ «О праздничных днях», в соответствие с которыми 10 ноября ежегодно отмечается в Таджикистане, как День милиции. До этого, с 1994 года, сотрудники органов внутренних дел Таджикистана отмечали свой профессиональный праздник 6 февраля.

История создания таджикской милиции берёт начало 7 декабря 1924 года, когда был образован Народный комиссариат внутренних дел Таджикской АССР. Через неделю первым народным комиссаром внутренних дел был назначен Абдулло Ярмухамедов. 1 января 1925 года 33 сотрудника НКВД выехали из Ташкента в Душанбе и 5 февраля они прибыли в столицу. На следующий же день было проведено первое совещание Ревкома Таджикской АССР, где был рассмотрен вопрос о реорганизации таджикской милиции. Именно этот день, 6 февраля 1925 года, стал считаться днем рождения таджикской милиции.

В то же время, в волостях Ходжентского уезда, которые были переданы в 1929 году в состав Таджикской ССР, рабоче-крестьянская милиция была создана в соответствии с Декретом НКВД от 10 ноября 1917 года. Уже 12 ноября 1917 года в Костакозской волости состоялся многолюдный митинг, на котором было объявлено о победе Советской власти и о формировании новых органов управления.

С тех пор сотрудники правоохранительного ведомства внесли огромный вклад в дело пресечения и профилактики борьбы с преступностью, охраны правопорядка в стране.

День милиции - это не только профессиональный праздник людей в погонах, это день, когда сотрудники милиции вспоминают своих товарищей и сослуживцев, сложивших свои головы при исполнении своих служебных обязанностей: в советское время во время борьбы с басмачеством, на фронтах Великой Отечественной Войны, при исполнении интернационального долга в Афганистане и при защите конституционного строя в годы гражданской войны.

Только за годы независимости в Таджикистане при исполнении служебных обязанностей погибло свыше 1 тыс. 760 сотрудников милиции.

К стеле, воздвигнутой на территории МВД в память сотрудников правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, коллеги и родные принесут в этот день цветы и венки.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus