На пяти полигонах Хатлонской области Таджикистана стартуют десятидневные антитеррористические учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В них будут задействованы свыше 5 тыс. солдат и офицеров, 64 единиц боевой авиации, 300 единиц бронетехники и артиллерии. В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия войск КСОР ОДКБ в случае проникновения террористических группировок из Афганистана в Таджикистан.

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» на завершающей стадии учений выполнят боевой пуск по лагерю условных террористов, сообщил «АП» начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана Фаридун Махмадализода.

«Искандер-М» предназначен для поражения ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 километров.

Российские «Искандер-М» впервые в мае текущего года были переброшены из Оренбуржья в Таджикистан. Военная техника была задействована в антитеррористическом учении, которое проходило на юге республики в непосредственной близости границы с Афганистаном. Перевозились "Искандеры" самолетами ВКС России Ан-124-100 "Руслан". Во время учения "Душанбе-Антитеррор - 2017", активная фаза которого началось 30 мая текущего года, российские ракетчики выполнили боевой пуск по лагерю "террористов" в горах.

По словам Ф. Махмадализода, на учения войска, вооружение и техника КСОР ОДКБ из Армении, Беларуси, Казахстана и России будут переброшены военно-транспортной авиацией, а из Таджикистана и Кыргызстана - наземным транспортом.

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