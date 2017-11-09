Юную поэтессу из Таджикистана Мадину Маматову очень вдохновляют улочки Санкт-Петербурга. В городе на Неве она смогла реализовать свой талант и найти тех, кому ее стихотворения по душе, а еще пройти практику как молодой врач.

Тем временем Абдул Хакимов все лето провел в Европе. Благодаря образованию, полученному в северной столице, у молодого человека появилась возможность расширить свои знания в сфере телекоммуникаций. Какие знания и опыт он привез во второй дом?

Как Молодежная организация студентов Таджикистана создает в столице культурный взаимообмен и помогает жителям города поддерживать физическую форму, в сюжете телекомпании МИР.