Киргизский парламент сегодня в третьем чтении принял законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества, сообщает РИА Новости.

Речь шла о выделении казахской стороной 100 миллионов долларов помощи.

Соглашение денонсировано на фоне дипломатического скандала между Бишкеком и Астаной, произошедшего накануне октябрьских президентских выборов в Киргизии, но за 15 дней до вступления в должность нового киргизского президента Сооронбая Жээнбекова, который в интервью РИА Новости заявил, что проблемы в отношениях с Казахстаном будут вскоре улажены.

Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривает предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз". Законопроект о денонсации соглашения был направлен в парламент кабмином Киргизии 20 октября после дипломатического скандала между странами, который произошел в сентябре.

Как сообщил во время заседания палаты заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша (парламента) Абдывахап Нурбаев, договоренность об оказании Казахстаном технической помощи в 100 миллионов долларов для финансирования мероприятий "дорожной карты" по присоединению Киргизии к ЕАЭС была достигнута президентами двух стран в 2014 году. Средства предполагалось направить на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, строительство ветеринарных лабораторий, модернизацию испытательных лабораторий и другие крупные мероприятия.

В сентябре после дипломатического скандала, вызванного встречей главы Казахстана Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты Киргизии от оппозиции Омурбеком Бабановым, киргизский лидер Алмазбек Атамбаев заявил о вмешательстве Казахстана во внутренние дела Киргизии. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.