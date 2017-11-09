Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым, сообщает МИД республики.

Генсек ШОС примет участие в предстоящей 10-11 ноября 2017 года в Самарканде международной конференции под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

В состоявшейся беседе стороны обменялись мнениями по повестке дня международного форума и практическим аспектам участия ШОС и ее органов в решении вопросов обеспечения безопасности и устойчивого развития в центральноазиатском регионе.

Собеседники также обсудили перспективные направления дальнейшего развития ШОС, сообщает Подробно.уз.