Депутаты московского муниципального округа Якиманка обратятся к властям столицы России с просьбой приостановить работы по установке памятника президенту Узбекистана Исламу Каримову в одноименном сквере на Полянке. Такое решение было принято на заседании совета депутатов 8 ноября, сообщил «Фергане» глава МО Якиманка Андрей Морев. С его слов, среди жителей округа также решено провести местный референдум в следующем году, чтобы выяснить их отношение к данному вопросу (возможно ли его организовать, сейчас выясняют юристы совета), пишет ИА Фергана.

Морев отметил, что среди присутствовавших на заседании никто однозначно за установку памятника не высказывался, но были жители, у которых «есть интерес к данному вопросу». Кроме того, на собрании выступил неназванный представитель узбекской диаспоры, который заявил, что памятник Каримову – одна из возможностей укрепить отношения между Россией и Узбекистаном, и просил учесть это при принятии решения.

Ранее, 1 ноября Морев написал в Facebook, что жители Якиманки и Замоскворечья «выразили несогласие с установкой памятника г-ну Каримову, который не сделал для нашего района, да и города ничего полезного. Если не считать полезным переезд тысяч граждан Узбекистана в 90-е и 00-е годы в Москву».

Глава муниципального округа также отметил, что решение об установке памятника совет депутатов Якиманки принял 7 ноября 2016 года. В сентябре этого года, напомним, в Москве прошли муниципальные выборы, в результате которых в Якиманке 9 из 10 мандатов получили кандидаты от оппозиционного «Яблока».

27 октября стало известно, что распоряжение об установке памятника Каримову подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, монумент должен появиться в сквере, недалеко от посольства Узбекистана, до 31 декабря 2019 года. Все работы по проектированию, изготовлению и установке монумента, а также благоустройству территории финансирует республиканский благотворительный общественный фонд имени Каримова, учредителями которого являются вдова и младшая дочь покойного узбекского президента – Татьяна Каримова и Лола Каримова-Тилляева. В дальнейшем содержание памятника будет обеспечивать префектура Центрального округа Москвы. Сообщалось также, что памятник Каримову изготовит известный британский скульптор Пол Дэй (Paul Day).

Спустя несколько дней член ЛДПР Георгий Городецкий создал на сайте Change.org петицию против установки памятника. В ней политик заявил, что Каримов является «символом среднеазиатской русофобии, беззакония и узурпации власти». На момент написания материала петицию подписали свыше 6,6 тысячи человек. Против установки памятника также высказался бывший депутат Госдумы, оппозиционный политик Дмитрий Гудков, назвавКаримова «классическим азиатским деспотом» и одним из «наиболее отвратительных постсоветских диктаторов».

Ислам Каримов скончался, по официальным данным, 2 сентября 2016 года на 79-м году жизни после инсульта. Узбекистаном он правил в качестве президента более 26 лет – с марта 1990 года. Осень текущего года памятники Исламу Каримову были открыты в Ташкенте и Самарканде.