Мировой индекс гендерного неравенства был придуман Всемирным экономическим форумом в 2006 году, чтобы так или иначе квантифицировать этот качественный показатель.

С тех пор доклад с соответствующим рейтингом выходит ежегодно, в 2017 году в него включены 144 страны. Все они выстроены по убыванию индекса равенства. Последний варьируется от нуля до единицы, где нуль означает полное бесправие одного из полов, а единица – полное равенство. Высший показатель в 2017 году – 0,878 у Исландии, низший – 0,516 у Йемена, пишет "Настоящее время".

Что измеряется?

Индекс учитывает четыре параметра: экономическое равенство, доступ к образованию, состояние здоровье и перспектива выживания, политическое влияние.

Каждый из этих четырех параметров разбит на подпараметры.

При расчете показателя экономического равенства учитывается соотношение полов в составе национальной рабочей силы, соотношение доходов мужчин и доходов женщин, соотношение количества мужчин и женщин на руководящих постах и соотношение количества мужчин и женщин в технических профессиях.

Скажем, у США, занимающих 49 место в общем рейтинге с показателем 0,718, показатель равенства при оплате труда значительно ниже общего (0,648), а соотношение женщин и мужчин в рабочей силе – значительно выше (0,855).

Доступ к образованию учитывает соотношение полов в системах начального, среднего и высшего образования и соотношение между уровнем грамотности у женщин и у мужчин. Именно этот показатель наиболее высок во всех без исключения странах. Даже в находящемся на последнем месте рейтинга Йемене соотношение между количеством мальчиков и девочек, получающих начальное образование, составляет 0,85.

Показатель здоровья и выживания рассчитывается с учетом двух индикаторов. Первый – это соотношение представителей полов при рождении (он был введен специально, чтобы учесть феномен «нерожденных девочек», характерный для стран, где семьи предпочитают делать аборт, чем рожать девочек). Второй показатель – разница в ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин. У России, которая находится на 71 месте в общем рейтинге, этот второй показатель превышает единицу, то есть женщины, в отличие от других параметров, по этому находятся в привилегированном положении.

Политическая вовлеченность рассчитывается по соотношениям (1) количества мужчин и женщин с министерскими портфелями и (2) депутатскими мандатами. Именно по этому показателю неравенство между полами до сих пор очень велико. Даже в прогрессивной Норвегии (второе место в общем рейтинге) он составляет всего 0,530.

Что не учитывается?

Описывая свою методику, авторы рейтинга специально указывают, что измеряют именно разрыв между мужчинами и женщинами по указанным показателям, а не уровни их благосостояния. Если привести крайний пример, то высшего показателя, единицы, по выживанию страна может добиться и тем, что обеспечит выживание максимального, но равного количества новорожденных девочек и мальчиков, и тем, что добьется их максимального, равномерного уничтожения.

Еще один принцип расчета: учитывается результат, а не условия. Скажем, то что, в странах Западной Европы у женщин есть оплачиваемый декретный отпуск, а в США отпуска именно в таком виде нет, прямо не влияет на показатель равенства между полами – ни в том, что касается здоровья, ни при учете экономического равенства.

И третий принцип: измеряется равенство, на не влияние. Важно не то, что женщина-парламентарий в Швеции имеет больше возможностей определять текущую политику страны, чем женщина-депутат в России – важно простое количество женщин-депутатов. Соответственно, своим четвертым местом в общем рейтинге Руанда обязана как раз большому количеству женщин в парламенте. У Руанды показатель политической вовлеченности даже больше, чем в Норвегии – 0,539. Что он при этом отражает, невысокое влияние парламента на жизнь страны или гендерный дисбаланс, вызванный геноцидом и десятилетиями гражданской войны, не известно.

Регионы

144 страны, учтенные в отчете, разделены на восемь региональных групп. В скобках указано, на сколько процентов равны в каждом из них женщины и мужчины:

Западная Европа (75%)

Северная Америка (сюда относятся только Канада и США) (72%)

Восточная Европа и Средняя Азия (сюда входят все страны бывшего СССР и Варшавского блока) (71%)

Латинская Америка и Карибский бассейн (70%)

Восточная Азия и Тихоокеанский регион (68%)

Центральная и Южная Африка (68%)

Южная Азия (66%)

Ближний Восток и Северная Африка (60%)

Лучшим из мировых регионов в смысле минимизации неравенства является Западная Европа. Лучшим регионом Западной Европы – северные страны, в тройку западноевропейских государств с наибольшим гендерным неравенством входят Мальта, Кипр и Италия (0,684). В Северной Америке в последние годы Канада опережает США.

Прогнозы

Индекс гендерного неравенства считается уже 11 лет, и это дает авторам доклада возможность выступать с прогнозами. Они считаются исходя из динамики последнего десятилетия, то есть их предсказательная сила крайне невелика. Если в мире ничего не изменится, а динамика последних лет сохранится, то:

Полное гендерное равенство в 106 странах, включавшихся в доклад на протяжении всех 11 лет, наступит ровно через сто лет. (В прошлом году предсказывалось, что через 83 года). Речь идет о совокупном индексе, в котором учитываются все четыре перечисленные выше сферы.

В экономической сфере полного гендерного равенства придется ждать 217 лет. В 2017 году эта сфера показала значительный регресс, показатели вернулись к цифрам 2008 года.

Полного равенства в сфере образования дождутся почти все ныне живущие: ждать осталось всего 13 лет.

В политике, где по всему миру сохраняется наибольшее гендерное неравенство, оно будет полностью преодолено в течении 99 лет: прогресс в этой сфере тоже самый быстрый.

Если разбивать эти цифры по регионам, то получится, что жители Западной Европы забудут о гендерном неравенстве через 61 год, в Южной Азии неравенство исчезнет через 62 года, в Латинской Америке – через 79 лет, в Центральной и Южной Африке – через 102 года, в Восточной Европе и Средней Азии – через 128 лет, на Ближнем Востоке и в Северной Африке – через 157 лет, в Восточноазиатском и Тихоокеанском регионе – через 161 год. Американкам и гражданкам Канады равенства ждать придется дольше всех – 168 лет.

Разное

Средний показатель гендерного неравенства по миру проходит между Мальтой (93 место с показателем 0,682) и Грузией (94 место с показателем 0,679). Россия находится выше этой линии, тогда как Армения и Азербайджан – ниже.

Лучший показатель у стран бывшего СССР – у Латвии (0,756), худший – у Таджикистана (0,678).

В регионе Ближний Восток и Северная Африка лидирует, как нетрудно догадаться, Израиль (0,721).

Из всех стран Южной Азии больше всего гендерного равенства вовсе не в Индии, как можно было подумать, а в Бангладеш.

Всемирный экономический форум занялся вычислением индекса гендерного неравенства не столько из убежденности в том, что все люди равны, а исходя из чисто экономических соображений. Квантификаторы убеждены, что важнейшим ресурсом экономики является талант, который, подразумевают они, распределен между полами равномерно. Соответственно, если исключить половину человечества из участия в общественной и экономической жизни, экономика будет расти не так быстро. Собственно, экономическому доказательству благотворности гендерного равенства и посвящена большая часть доклада. Почему высшим благом для человечества является именно рост экономики, Всемирный экономический форум не объясняет.