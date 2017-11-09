По таджикскому телевидению 8 ноября в очередном выпуске передачи «Ахбори ВКД – Сипар» был показан эпизод, в котором подозреваемые рассказывают о деталях убийства экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева в марте 1999 года.

По их словам, они следили за депутатом в течение полугода и за 2 тыс. долларов США разработали план ликвидации Сафарали Кенджаева вместе с его охраной.

Один из них - Тагоймурод Ашрапов, по прозвищу Али, 1970 года рождения, уроженец Нурабадского района рассказывает, что «за убийство Кенджаева Ходжи Халим каждому из нас обещал по 10 тысяч долларов и после совершения убийства он дал нам эти деньги».

Сафарали Кенджаев был застрелен 30 марта 1999 года вместе со своим телохранителем и водителем в тот момент, когда возвращался с работы домой. Сафарали Кенжаев был одним из авторитетных политиков Таджикистана. В начале 90-х годов он был председателем Верховного Совета республики, а позже председателем Комитета госбезопасности.

В другом сюжете передачи сообщалось о поимке одного из членов банды Мулло Абдулло (Абдулло Рахимова) Неъматулло Назирова, 1975 г.р., жителя джамоата Муджихарф Нурабадского района.

Он подозревается в совершении убийств, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации преступной группировки.

По сообщению МВД, Неъматулло Назиров в составе бандформирования с 1993 по 1998 годы по поручению Мулло Абдулло совершал тяжкие преступления. В том числе, он напал на автобус с пассажирами, в результате чего погибли 7 человек.

Неъматулло Назиров на камеру признается, что Мулло Абдулло приказал им убить людей в военной форме:

«Со стороны города в Нурабад ехал автобус. Там наряду с пассажирами сидел человек в военной форме. Мы открыли по автобусу огонь: водитель погиб, сам автобус опрокинулся в двухсотметровый обрыв в реку Сурхоб. Мы спустились вниз к реке, чтобы узнать, жив ли военный, которого мы должны были убить. Увидев, что он мертв, забрали автомат и ушли. Оружие мы передали Мулло Абдулло и доложили ему о происшествии. Мулло Абдулло одобрил наш поступок».

В сюжете отмечалось, что преступники выпустили по автобусу более 30 патронов из автомата Калашникова, в итоге погибли 7 человек на месте, еще 5 получили тяжелые ранения и травмы, некоторые из них затем скончались.

Эта же группа затем приняла участие в обстреле колонны военной техники в местечке Сичарог. «В 1995 году в операции «Дашти Сичарог» по поручению мы напали на два военных КамАЗа с солдатами на борту, там было также оружие и продукты. В результате погибли 22-23 военнослужащих», - признался Назиров.

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