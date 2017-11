Five million somoni have been spent for renovation of the Arbob Culture Palace that will host a solemn meeting dedicated to the 25th anniversary of the 16th session of Tajikistan’s Supreme Council (parliament), a source in the Tajik government told Asia-Plus in an interview.

