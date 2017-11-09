Мухаммад Раззоков – учитель школы №49 кишлака Падруд Пенджикентского района Сойдийской области обратился к министру образования и науки Таджикистана Нуриддину Саиду с «видеосюжетом» о плачевном состоянии школы и просьбой принять меры.

Обращение Раззокова опубликовано на сайте ИА «Sugdnews».

В сюжете говорится, что в этой школе учатся 68 детей младших классов. Из-за нехватки мест школьники разных классов вынуждены учиться вместе, то есть 1 класс с 3 классом, а 2 с 4-ым, а старшеклассники ходят 4,5 км пешком до школы джамоата Падруд.

Раззоков отмечает, что "руководство района и местного управления по образованию несколько раз приходили, но ничем не смогли нам помочь".

Школа была построена во времена Советского союза силами местных жителей. И после ни разу не видела ремонта.

Учителя и жители района очень надеются на помощь правительства.