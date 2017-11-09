В парламенте Азербайджана завтра, 10 ноября, состоится торжественное собрание, посвященное Дню президента Таджикистана, сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты парламента Таджикистана Мухаммадато Султонов.

По его словам, завтра в парламенте Азербайджана также отметят 25-ю годовщину 16-й сессии Верховного Совета Таджикистана, в ходе которой был заложен фундамент прекращения гражданской войны в стране.

Для участия в вышеназванных мероприятиях сегодня, 9 октября, в Баку отбыл вице-спикер нижней палаты парламента Таджикистана Акрамшо Фелалиев.

Пресс-секретарь также сообщил, что в работе праздничных мероприятий, организаторами которых выступает посольство Таджикистана в Баку, ожидается участия и выступление руководства парламента Азербайджана, главы комитета парламента Азербайджана по международным делам Самеда Саидова, руководителя группы дружбы парламента Азербайджана с парламентом Таджикистана Айдана Мирзазаде и других.

С 2016 года в Таджикистане 16 ноября отмечается День президента.