Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) дал прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) стран Центральной Азии, передает EADaily.

По расчетам банкиров, в 2017 году в Казахстане он будет колебаться на уровне 3,8%, в 2018 году — 3,5%, в Киргизии в 2017 — 4,4%, в 2018 — 4,2%. В Туркменистане в 2017 — 5,7%, 2018 — 5,2%. В Таджикистане и Узбекистане рост ВВП будет самым высоким в регионе. В Таджикистане в 2017 году — 6,5%, в 2018 — 5%. В Узбекистане ВВП вырастет до 5,4% в 2017 году и 6,2% в 2018 году.

Повышение цен на нефть по сравнению с 2016 годом поддержало и других экспортеров сырья в Центральной Азии. Ключевыми факторами роста были названы увеличение объемов добычи нефти и благоприятные цены, возобновление роста реальных доходов, усиление активности в сфере строительства, сельского хозяйства и транспорта.

«Мы видим пересмотр показателей роста вверх практически везде, и хорошая новость на этот раз — то, какой масштабный этот подъем», — сказал Reuters главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.

Ускорение роста в 2017 году отмечено в 27 из 37 экономик ЕБРР, впервые с 2010 года. Банк сообщил, что общий прогноз на 2017 года стал лучшим с 2011 года.