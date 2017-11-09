Рейтинг чиновников, которые не будут отвечать на запросы журналистов, будет падать, что отразится на размере зарплаты, заявил министр информации и коммуникаций страны Даурен Абаев, передает в среду Sputnik Казахстан.

Он пояснил, что зарплата госслужащих будет привязана к оценке эффективности их деятельности, к бонусно-балльной системе.

"То есть получается, если госслужащий не отвечает, у него падает рейтинг, он будет получать меньше заработную плату", - сказал министр.

Абаев добавил, что СМИ часто жалуются на то, что получают формальные ответы. По его словам, за три дня госорган не успевает обработать информацию и дать нормальный ответ.

"В этой связи мы исходили из общей практики – до 15 дней, во всем мире практика до 20 дней, до месяца занимает. Я думаю, здесь ничего страшного нет", - заявил министр.

Он отметил, что его ведомство готово обсудить вопрос сокращения этого срока.

В среду депутаты парламента Казахстана в первом чтении одобрили проект поправок по вопросам информации и коммуникаций. Выступая на пленарном заседании, депутат Ирина Унжакова отметила, что, согласно законопроекту, госорганы, будут иметь право готовить ответ на запрос журналиста в течение 15 дней.

По ее словам, такой срок создает предпосылки для того, чтобы "заволокитить любой вопрос и любой ответ". Через полмесяца информация устареет и не будет интересна ни СМИ, ни населению.