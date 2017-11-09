Седьмого ноября исполнилось 100 лет со дня Октябрьской революции. Именно с этой даты началась новая история для жителей огромного пространства, объединенного под флагом единого государства – СССР. Политическое руководство Страны Советов за короткий срок сумело создать сильную систему, добилось серьезных достижений в экономике. Но первые послереволюционные годы запомнились и страшными массовыми репрессиями, унесшими жизни сотни тысяч людей.

Об особенностях репрессий в Таджикистане в те годы рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров.

- Никита Васильевич, я недавно разговаривал с одним из руководителей Коммунистической партии Таджикистана. Он утверждал, что Сталин вообще не знал об уничтожении Шотемора, председателя ЦИК Таджикской ССР в 1933–1937 гг. Это, мол, дело троцкистов…

- О персональной причастности и вине Сталина в гибели Шотемора неопровержимо свидетельствуют архивные документы. Поворотным пунктом в разгроме руководящих кадров Таджикистана стал проходивший с 21 по 23 июля 1937 г. пленум ЦК КП(б) Таджикистана, на котором с докладом об итогах июньского пленума ЦК ВКП(б) выступил 1-й секретарь Урунбай Ашуров. В результате были выведены из состава ЦК КП(б) Таджикистана и исключены из партии как «враги народа» Шотемор, Ширинов, Герасимов. Все это произошло с ведома и одобрения Сталина.

25 июля Ашуров получил шифротелеграмму из Москвы от Сталина, в которой содержалось прямое указание: «нужно исключить Шотемора как английского шпиона» и выдвинуть на сессии нового кандидата на пост председателя ЦИК республики. Эта телеграмма, подписанная Сталиным, хранится в Москве, в Российском госархиве социально-политической истории.

- А как все это - процесс превращения отдельных людей во «врагов» - происходило в отдаленных республиках? Кто мог быть организатором или «вдохновителем» этого процесса, каких людей выбирали и делали «врагами», по каким параметрам?

- Организатором, как уже говорилось выше, был Сталин. А для проведения террора и арестов на местах из Москвы им были направлены ближайшие соратники, на кого он мог положиться: Лазарь Каганович, Вячеслав Молотов, Андрей Андреев, Анастас Микоян, Николай Ежов, Георгий Маленков и другие. Все они были своего рода разъездными эмиссарами Сталина, наделенными полномочиями для проведения арестов.

В Средней Азии репрессии против руководящего партийного слоя координировал выехавший туда секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Андреев. В сентябре 1937 г. Андреев был в Ташкенте, где громил партийные кадры Узбекистана. 25 сентября он сообщил Сталину: после проведения пленума «ночью выеду к таджикам».

К этому времени в Сталинабаде уже находился командированный Ежовым из Москвы заместитель наркома внутренних дел СССР Л.Н. Бельский. Именно он провел 7 сентября 1937 г. арест Рахимбаева и других руководящих работников Таджикистана и сообщил об этом Ежову в Москву шифротелеграммой.

10 сентября 1937 г. Ежов отправил в Сталинабад Бельскому шифротелеграмму следующего содержания: «Наиболее активных мулл арестуйте тчк С расстрелом надо подождать тчк Двадцать второго или позже будет Пленум ЦК Компартии Таджикистана зпт где будет присутствовать представитель ЦК ВКП(б) товарищ Андреев тчк На пленуме можно все рассказать о всех делах Рахимбаева и других тчк К пятнадцатому числу будьте в Ташкенте и встречайте Андреева тчк НР Ежов».

Из Сталинабада 2 октября 1937 г. Андреев отправил шифротелеграмму Сталину, в которой так характеризовал положение в республике: «Ознакомился с положением в Таджикистане. Видно, что враги здесь поработали основательно и чувствовали себя довольно свободно».

3 октября Андреев получил шифротелеграмму от Сталина, в которой говорилось: «Ашурова и Фролова придется арестовать. Бельский пусть выедет через несколько дней в Туркмению для очистки. Инструкцию он получит от Ежова. Сталин».

Вместо изгнанного Ашурова 1-м секретарем ЦК КП(б) Таджикистана на том же пленуме ЦК был избран Дмитрий Протопопов.

- На место людей, которые имели досоветское светское образование, пришел пролетариат. Это была преднамеренная цель Сталина - привести к власти полуграмотных людей?

- Целью Сталина было поставить во главе союзных республик послушных, абсолютно зависимых от него людей с безупречным классовым происхождением. Личная преданность Сталину ценилась выше образовательного уровня. Многие репрессированные руководители были выходцами из зажиточных и привилегированных слоев населения, имели неплохое образование, полученное до 1917 г. Они имели самостоятельные заслуги в установлении и укреплении советской власти в своих республиках, имели огромный авторитет. Именно от таких руководителей Сталин предпочел избавиться.

В постановлении II пленума ЦК КП(б) Таджикистана от 1–4 октября 1937 года говорится: «Враги таджикского народа - буржуазные националисты, правые троцкисты, пробравшись на основные партийные и советские посты (Ходжибаев, Рахимбаев, Шотемор, Ширинов, Хасанов, Масаидов, Исмаилов, Абдуллаев, Максумов и др.), под прикрытием Ашурова и Фролова и по заданиям иностранных разведок всеми средствами скрывали успешный ход социалистического строительства Таджикистана, вредили в промышленности, в сельском хозяйстве, других областях хозяйственного и культурного строительства…»

Насколько я знаю, только Рахимбаев знал немецкий язык и один раз находился в зарубежной командировке. Остальные, кроме родного и русского, других языков не знали, за пределы страны не выезжали. Как они могли сотрудничать с иностранными разведками?

Обвинения в сотрудничестве с иностранными разведками – «фирменный» прием в практике фальсификации дел в НКВД и сталинской пропаганде. Как, впрочем, и сегодня, в современной России шпиономания ФСБ не знает предела.

То, что эти обвинения - и в шпионаже, и во вредительстве – сфальсифицированы, очевидно из факта реабилитации всех перечисленных выше руководителей Таджикистана еще в середине 1950-х при Хрущеве.

- Почему были убраны именно первые лица Таджикистана? Они же так хотели быть похожими на Сталина. Из обычных борцов за Страну Советов они выросли до первых чиновников и неужели вдруг за один день стали врагами?

- Мало быть похожими на Сталина, надо было еще и действовать как Сталин. А на такую персональную жестокость и кровожадность не многие руководители республик были способны.

В 1937–1938 гг. было убито столько людей, что не замечать этого было нельзя. И обойти этот вопрос на ХХ съезде Хрущев никак не мог. Другое дело, что он выпятил в качестве визитной карточки 1937 года репрессии против партноменклатуры и старых большевиков (капля в море!) и умолчал о действительно массовых репрессиях по национальному признаку (немецкая, польская, латышская и др. операции НКВД) и социальному (операция НКВД против бывших кулаков и т.н. антисоветских элементов).

- Боялся ли центр новых смелых национальных кадров на местах или сепаратизма в республиках? Например, формировавшиеся национальные кадры Таджикистана уже в 1936-м начали ставить вопросы перед центром о честном расчете за хлопок, начали поднимать национальные вопросы...

- Помимо социальной чистки и арестов потенциально подозрительных личностей целью Сталина в ходе масштабных репрессий и террора 1937–1938 гг. было, прежде всего, привести на местах к власти полностью подконтрольную ему и послушную номенклатуру. Людей, абсолютно лишенных права принимать на национальном уровне самостоятельные решения и уж тем более не смевших выдвигать какие-либо требования Москве. Эта цель была Сталиным достигнута. Даже самые мелкие вопросы национального развития и хозяйствования руководителям союзных республик приходилось согласовывать с Москвой.

- В Таджикистане в 1990-е годы поднимали вопросы об истории репрессий, а затем все утихло. Как вы думаете, стоит ли на эту тему говорить, писать, дискутировать?

- Без истории нет ни культуры, ни народа. А советские политические репрессии в памяти таджикского народа оставили очень серьезный и болезненный след. Не изучать этого, не помнить – нельзя.

До 1991 г. в Таджикской ССР была проделана большая работа по реабилитации жертв советских политических репрессий. Если эта работа в Таджикистане после 1991 г., как вы говорите, не проводится, то очень жаль. Это очень опасный знак.