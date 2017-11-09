По меньшей мере 24 человека погибли и более 40 получили ранения после того, как автобус в Пакистане упал с моста в горное ущелье возле населенного пункта Талаганг. Об этом пишет Pakistan Today

Источники в национальной службе спасения сообщили журналистам, что автобус, перевозивший более 80 человек, разрушил заграждения на мосту и свалился в ущелье из-за отказа в работе системы тормозов.

Сообщается, что в автобусе находились паломники, которые ехали на религиозное собрание в населенном пункте Раивинда.