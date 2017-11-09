Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини и Комиссар ЕС международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица примут участие в работе 13-й ежегодной встречи министров "Европейский Союз – Центральная Азия", сообщает представительство ЕС в городе Душанбе.

Ежегодная встреча министров состоится 10 ноября в городе Самарканде.

«Центральная Азия имеет стратегическое значение для Европейского союза. Страны региона и ЕС являются партнерами во многих сферах, начиная от безопасности, противодействия радикализму и экстремизму, заканчивая торговлей и поддержкой гражданского общества. Наша ежегодная министерская встреча дает возможность рассмотреть, что было сделано за прошедший год, и выработать новую повестку для роста, повышения безопасности и стабильности региона во благо наших граждан», – цитирует Федерику Могерини представительство ЕС.

На встрече министров «ЕС - Центральная Азия», как ожидается, будут рассмотрены вопросы безопасности, экономического развития, политики, а также роль ЕС в регионе.

Накануне этой встречи Федерика Могерини совершит краткую поездку в Бишкек, где встретится с президентом Кыргызсстана Алмазбеком Атамбаевым, с новоизбранным главой госуларства Сооронбеем Жээнбековым, а также с премьер-министром Сапаром Исаковым.