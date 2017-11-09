В Душанбе 8 ноября вечером с участием глав внешнеполитических ведомств Ирана Мухаммада Джавода Зарифа и Таджикистана Сироджиддина Аслова состоялось торжественное открытие нового здания посольства Ирана в Таджикистане, сообщил «АП» источник в дипломатическом ведомстве Ирана в Душанбе.

Главы МИД двух государств после официальной церемонии открытия ознакомились с условиями работы иранских дипломатов.

Была выражена уверенность в том, что иранские дипломаты, аккредитованные в Душанбе, и впредь будут вносить свою лепту для наращивания сотрудничества двух государств.

Новое здание посольства Ирана в Таджикистане построено по проспекту И. Сомони, рядом с посольствами России, Афганистана и Германии.

Согласно Генплану Душанбе, старое здание иранского посольства в Таджикистане, которое с 1992 года располагалось на улице Тегеран рядом с зданием парламента республики, будет снесено.