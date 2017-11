The head of the National Bank of Tajikistan (NBT), Jamshed Nourmahmadzoda, is reportedly in no hurry to fulfill instruction of Majlisi Namoyandagon (Tajikistan’s lower house of parliament) Speaker Shukurjon Zuhurov to submit him full information about the current situation in four distressed banks, namely, Tojik Sodirot Bonk (TSB), Agroinvestbonk, Tajprombank and Fononbonk.

