В ближайшее время в центральной части Ташкента начнется снос здания Фонда Форума, созданного Гульнарой Каримовой, а также рядом стоящих построек — НА "Узбеккино", Дома кино, Главного управления ташкентского метрополитена и других, сообщает Подробно.uz.

Главная причина этого — строительство международного делового центра Tashkent City, часть которого будет расположена на месте сносимых зданий.

Напомним, что Tashkent City будет размещен на площади в 80 гектаров в центре столицы между проспектом Алишера Навои, улицами Олмазор и Фурката и проспектом Ислама Каримова.

В рамках проекта высотные здания, предназначенные для офисов, отелей и апартаментов, предусмотрено построить высотой не выше 40 этажей, а жилые – не выше 12. Кроме того, здесь будут конференц- и выставочные центры, гипермаркет, большое количество торговых площадей, ресторанов и кафе, а также подземные парковки.

Строительство делового центра столицы планируется начать в следующем году. Общая стоимость проекта превышает один миллиард долларов.