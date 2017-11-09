16 ноября с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона во Дворце Арбоб Худжанда состоится торжественное собрание по случаю 25-летия исторической 16-ой сессии Верховного Совета республики, сообщил «АП» источник в правительстве страны.

На торжественное мероприятие приглашены члены правительства, парламента, ветераны, представители общественности Таджикистана.

Источник сообщил, что для ремонта и реконструкции Дворца Арбоб по случаю торжественного собрания из бюджета Согдийской области выделено 5 миллионов сомони.

16-ая сессия Верховного совета проходила в Худжанде (бывший Ленинабад) с 16 ноября по 2 декабря 1992 г. Именно она стала поворотным пунктом стабилизации обстановки в РТ.