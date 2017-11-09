Национальный банк Таджикистана оставил без изменения ставку рефинансирования - на уровне 16 процентов. Свое решение в регуляторе объясняют «ограничением возможных инфляционных рисков и постепенного снижения инфляции до целевого уровня».

«Согласно статистическим данным, уровень годовой инфляции (за последние 12 месяцев) в сентябре текущего года демонстрировал тенденцию снижения и составил 6,7%. Данный показатель инфляции, хотя и сложился ниже ожидаемого уровня, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,3%», - отмечают в НБТ.

Изменение уровня годовой инфляции связывается, в основном, «воздействием сезонных факторов и предложением, особенно существенным ростом цен на овощи (картофель, морковь, лук) в первом полугодии».

«В целом, - подчеркивают в регуляторе, - на инфляцию наибольшее влияние оказали сезонные факторы немонетарного характера и краткосрочные процессы. Уровень инфляции сложился в пределах прогноза целевого показателя 7,0 (+/3) процентов годовых».

В Нацбанке ожидают, что до конца года «ввиду влияния роста цен на услуги (электроэнергия) и сезонных факторов, уровень инфляции немного превысить установленный таргет (7,0% годовых) и в среднесрочной перспективе вернется к уровню целевого показателя. Вместе с тем, риск повышения инфляционных ожиданий из-за постепенного увеличения капитальных расходов государственного бюджета, дополнительных производственных издержек предпринимателей в связи с ростом тарифов на услуги, ростом сезонного спроса на валюту, финансовой неустойчивостью на мировых рынках, в краткосрочном периоде может оказать влияние на уровень цен».

«Исходя из этого, с целью сохранения стабильной динамики уровня цен в среднесрочном периоде, а также повышения воздействия инструментов денежно-кредитной политики и расширения операций с использованием этих инструментов, ставка рефинансирования была сохранена без изменений, на уровне 16 процентов годовых», - заключают в регуляторе.

С начала нынешнего года НБТ повысил ставку рефинансирования с 11 до 16 процентов. Такая высокая ставка наблюдалась только в кризисном 2008 году. Наиболее же низкая ставка была установлена в посткризисном 2014 году – 4,8 процентов.

Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования. С помощью этого инструмента Национальный банк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также на ставки по кредитам и депозитам, которые предоставляют кредитные организации юридическим и физическим лицам.

Проще говоря, Нацбанк по этой ставке предоставляет кредиты коммерческим банкам и другим кредитным организациям. Соответственно, чем выше будет ставка рефинансирования НБТ, тем выше будут проценты по кредитам в коммерческих банках и других кредитных организациях и наоборот.