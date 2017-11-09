Вечером 8 ноября столица отрапортовала о выполнении плана осеннего призыва в ряды Национальной армии. Об этом «АП» сообщил начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана полковник Фаридун Махмадализода.

По его словам, все столичные районы уже третий год подряд досрочно выполяют план призыва в ряды Вооруженных сил страны.

Источник заявил, что досрочное выполнение плана призыва свидетельствует о том, что «военно-патриотическое воспитание в городе налажено в соответствии с указаниями президента Таджикистана».

Напомним, к сегодняшнему утру план призыва по республике превысил 94%. План призыва по ГБАО выполнен на 98%, по Хатлону на 94%, по Согду на 97%, по районам республиканского подчинения на 84%.

Минобороны Таджикистана планирует завершить призывную кампанию досрочно к 15 ноября.

Осенний призыв в ряды Вооруженных сил Таджикистана стартовал в стране 1 октября и продлится до 30 ноября включительно. В ряды таджикской армии будут призваны молодые люди с 18 до 27 лет, не имеющие право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. По официальным данным, в стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста, около 150 тыс. из них имеют право на отсрочку или освобождение от призыва, непригодны для прохождения армейской службы, ещё около 100 тыс. находятся на заработках за пределами страны.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.