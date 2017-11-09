Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич выразил признательность своему таджикскому коллеге – министру культуры Таджикистана Шамсиддину Орумбекзода, за создание благоприятных условия для делегации своей страны, которая участвовала в международной выставке «Книга Душанбе», сообщает пресс-служба Минкультуры Таджикистана.

В своем письме Карлюкевич особо подчеркивает, что делегация Минска, благодаря содействию официального Душанбе, ознакомился с достижениями Таджикистана в сферах полиграфии и печати.

По данным пресс-службы, Карлюкевич «выражает уверенность в том, что дружеские отношения двух государств и впредь будут развиваться во всех сферах, в том числе в культуре».

Международная выставка «Книга Душанбе» проходила в столице в конце октября.