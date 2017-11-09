В Ташкенте 8 ноября состоялось открытие представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает «Газета.Uz».

В первый же день работы офиса ЕБРР были подписаны кредитные соглашения на общую сумму $120 млн и письма-запросы о финансировании по пяти проектам в сферах развития водо- и теплоснабжения в Наманганской и Хорезмской областях и в Ташкенте на общую сумму $215 млн.

«Мы очень торопимся, стремимся в кратчайшие сроки расширить и углубить наше присутствие в Узбекистане, - пояснил первый вице-президент ЕБРР Филипп Беннет. - Речь идет о 15 дополнительных проектах, которые мы уже подготовили для рассмотрения и подписания. В течение ближайших 12 месяцев нам предстоит немало работы по самым разным сферам - частный сектор, малый и средний бизнес, вопросы коммерциализации».

Еще одно направление - «возобновляемая энергия, мы обязательно будем работать по нему в стратегических масштабах».

Беннет сообщил, что сотрудники ЕБРР будут часто приезжать в Узбекистан. В частности, в марте 2018 года Ташкент посетят исполнительные директора этого банка.

Напомним, с 1991 по 2007 год ЕБРР инвестировал в 54 проекта в Узбекистане средства, эквивалентные почти 823 млн евро. В 2003 году ЕБРР выразил недовольство узбекскими партнёрами, раскритиковав их за авторитарность, непоследовательность экономических преобразований, отсутствие свободы слова и систематические пытки в местах лишения свободы. Банк призвал Узбекистан улучшить политическую и экономическую ситуацию в стране.

В ноябре 2007 года ЕБРР выдал последний кредит узбекской структуре, после чего деловые отношения с Узбекистаном были практически заморожены, банк занимался лишь поддержкой имеющегося портфеля инвестиций и подготовкой экономических прогнозов для этой страны. Сотрудничество между ЕБРР и Узбекистаном возобновилось при новом президенте - Шавкате Мирзиёеве - в 2017 году.

Офис ЕБРР расположился в здании Ассоциации банков Узбекистана.