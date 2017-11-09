Глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода до сегодняшнего дня не выполнил поручение спикера нижней палаты парламента республики Шукурджона Зухурова о предоставлении ему информации по 4 банкам, столкнувшихся с проблемами, сообщил «АП» источник в парламенте Таджикистана.

Главе НБТ необходимо было в течение двух недель собрать полную информацию о создавшейся ситуации в проблемных банках страны - «Точиксодиротбанк», «Агроинвестбанк», «Фононбанк» и «Точпромбанк» и представить Зухурову.

По словам источника, накануне, 8 ноября, нижняя палата парламента Таджикистана официально напомнила Нацбанку страны о вышеназванном получении спикера.

«Не исключено, что в ближайшее время нижняя палата парламента вернется к обсуждению этого вопроса», - отметил источник.

Напомним, 18 октября депутат нижней палаты, лидер Демпартии Таджикистана Саидджафар Исмонов на заседании Маджлиси намояндагон потребовал отставки главы Национального банка Таджикистана Джамшеда Нурмахмадзода.

По его словам, «такие проценты на кредиты, которые предлагают сегодня таджикские банки предпринимателям и населению, применимы только для наркобаронов Колумбии и Мексики».

Тогда депутаты отметили, что в начале текущего года правительство Таджикистана приняло решение о выделении 3 миллиардов 250 миллионов сомони для решения вопросов проблемных банков: «Точиксодиротбанка», «Агроинвестбанка», «Фононбанка» и «Точпромбанка». Но до сегодняшнего дня вкладчики этих банков не могут получить свои деньги, а Нацбанк ничего не делает для изменения ситуации.

Спикер парламента Шукурджон Зухуров по данному вопросу заявил, что «таджикские банки на сегодняшний день полностью потеряли доверие инвесторов и вкладчиков».

По словам спикера, проблема названных банков на сегодняшний день «остается основной головной болью правительства, парламента, в конце концов, и президента», - заявил он.

"Вкладчики этих банков в сложившейся ситуации отказываются от получения процентов от своих вкладов, они надеются получить только свои вклады. Такого в мире никто даже не слышал", - продолжил Зухуров.

Он тогда поручил главе Нацбанка в течение двух недель собрать полную информацию о создавшейся ситуации и доложить ему, «когда, в конце концов, будет решена проблема вкладчиков».

Глава Нацбанка Джамшед Нурмахмадзода, присутствовавший на заседании парламента, ответил, что на сегодняшний день банки страны, в свою очередь, не могут вернуть кредиты, которые выдали ранее. По его словам, задолженность по кредитам составляет 4 млрд 600 млн сомони. А лидеру Демпартии Нурмахмадзода ответил, что «депутату, прежде чем поднимать вопрос об его отставке, необходимо задуматься...».