МВД РФ предлагает снимать отпечатки пальцев у мигрантов, приезжающих из стран, с которыми у России действует безвизовый режим. Об этом, выступая в ходе правительственного часа в Государственной думе, рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает корреспондент РБК.

«Планируется распространить дактилоскопию и фотографирование на всех иностранцев, кто прибыл в Россию в безвизовом порядке на срок, превышающий 30 дней», — сказал он. В настоящий момент ведомство, как уточнил министр, разрабатывает соответствующие поправки в законодательство.

При этом введение обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в Россию иностранцев, по словам Колокольцева, станет возможным только при дополнительном бюджетном финансировании, которое «к сожалению, не зависит от наших и ваших пожеланий», отреагировал он на вопрос депутатов о том, когда возможно введение обязательной дактилоскопии на внешних пунктах пропуска.

«Осуществляется разработка нескольких законопроектов, первый из них направлен на устранение возможности постановки на фиктивный миграционный учет», — также добавил Колокольцев. Согласно инициативе ведомства, также «планируется предоставить принимающей стороне право снять с учета иностранца после убытия».

О введении дактилоскопической регистрации для всех въезжающих в Россию иностранцев в ходе правительственного часа в Госдуме позже также говорил депутат нижней палаты парламента от фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин. Эту процедуру парламентарий называл «целесообразной мерой в борьбе против серьезной угрозы национальной безопасности», а именно — «проникновения в страну так называемых «иностранных террористов — боевиков». Эту норму можно внести в качестве поправки к правительственному законопроекту о государственной дактилоскопической регистрации, который сейчас рассматривает Дума, заметил Вяткин.

Согласно нынешнему законодательству для пересечения границы России в безвизовом порядке въезжающим гражданам достаточно иметь при себе удостоверение личности иностранного гражданина, национальное удостоверение личности или заграничный паспорт без визового штампа. Срок временного пребывания иностранного гражданина, который прибыл в Россию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток в течение каждого полугодия (180 суток).

Продлить срок безвизового пребывания в России можно в случаях, когда иностранцу выдается разрешение на временное проживание, когда местные органы принимают от иностранца заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство России, когда ФМС принимает от работодателя или заказчика работ ходатайство о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности и проч.

Сдача отпечатков пальцев является законодательно утвержденной процедурой при оформлении миграционного патента — документа, подтверждающего право иностранного гражданина находиться на территории России в безвизовом порядке и осуществлять трудовую деятельность. Находиться в России по патенту, не выезжая из страны, можно в течение максимум двух лет.