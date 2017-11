The State Unitary Enterprise (SUE) Tojikagroleasing has renewed its agro-technical fleet by purchasing more than 70 new tractors from Belarus and China, an official source at Tojikagroleasing told Asia-Plus in an interview.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд