12 ноября на телеканале «Мир» стартует трансляция музыкального проекта «Во весь голос». Подростки из восьми стран соревнуются за звание лучшего. Включаем телевизор и болеем за наших.

Таджикистан на конкурсе представляют Некруз Зребунов, Томирис Ильназарова, Амаль Хафизова, Дилноз Абдуалимова – воспитанники вокальной студии «Хафтранг». Сопровождает юных талантов из Таджикистана Тахмина Рамазанова, солистка группы «Авесто», и руководитель студии. Наставник команды - исполнитель Зафар Абдуалимов.

Телерадиокомпания МИР 24 сняла сюжеты о таджикских участниках, которые мы представляем вашему вниманию.

Некруз мечтает о сольной карьере

Некруз Зребунов петь любит с детства. На большую сцену вышел в 12 лет: из любопытства и желания прославиться. Национальный конкурс исполнителей тогда показывали по телевизору.

«Получилось так, что просто захотел себя увидеть в телевизоре, просто так зашел, спел, мне сказали – ты проходишь в следующий тур, и я, конечно же, в шоке», – отмечает Некруз.

Все свободное время Некруз проводит в студии. Записал новую песню, работает над второй.

Отличница и активистка

День 11-классницы Амаль Хафизовой расписан по минутам - уроки, пение, КВН. В школе девочка проводит даже выходные. Репетирует, музицирует и учит других. Детский хор поет только благодаря ей.

Ее музыкальная жизнь начиналась именно в школе три года назад.

«Мы спели песню про маму, и у нас весь зал рыдал. И вот после этого мне даже выделили кабинет свой для того, чтобы после уроков я занималась с детьми, всякие постановки делала. И вот как бы развивала вот такой хор в нашей школе», - сказала Амаль.

Амаль Хафизова и Тахмина Рамазанова

Успевает все – и петь, и в конкурсах участвовать, а еще возглавляет женский комитет школы. После школы – в студию. Здесь репетирует сборная Таджикистана, которая выступает в московской лиге КВН. Амаль самая юная участница команды. Остальные – почти на десять лет старше.

Девочка не только голос команды, говорят характерные образы даются ей с такой же легкостью, что и вокальные номера.

«У нее есть опыт выступления в театре. Когда человек уже выступал в таком жанре, то есть в театре перед публикой, на сцене, с ним естественно работать намного легче. То есть она понимает какие-то нюансы, тонкости актерской игры больше и лучше, чем мы», - сказал капитан сборной Таджикистана Джамшед Исмоилзода.

«Она, если какие-то цели ставит, она обязательно их добивается. Целеустремленная, всегда на все у нее есть свое мнение», - сказала мама Амаль Зухра Мирзоалиева.

В следующем году Амаль закончит школу. Сейчас решает куда поступать – в юридический или консерваторию. Пока выбрать из двух главных увлечений не получается, но время, говорит девочка, еще есть.

"Летим к победе и улыбаемся"

Дилноза Абдулалимова и Тамирис Ильназарова сформировали дуэт «Шахини» из Душанбе. Девиз девушек: «Даже если мы обжигаемся, летим к победе и улыбаемся».

«Во весь голос» - первый телевизионный проект, который предложил юным талантам объединить команды стран Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдавии, России и Таджикистана в музыкальном конкурсе.



Исполнители от 12 до 16 лет, под руководством наставников - звезд первой величины стран – участниц раскроют красоту и величие своей культуры с помощью международного языка – языка музыки. В эфире телеканала «МИР» конкурсанты представят народную песню в современной интерпретации, песню взорвавшую хит – парады каждой из стран, а также другие, не менее яркие, творческие номера.



Наставниками первого сезона международного телевизионного музыкального конкурса «Во весь голос» стали Марк Тишман (Россия), Руслан Алехно (Белолуссия), Арсениум (Молдавия), Маргарита Позоян (Армения), Эмиль Кадыров (Азербайджан) и Алиса Данелия (Грузия), Зафар Абдуалимов (Таджикистан) и Мадина Садвакасова (Казахстан). Ведущий проекта – яркий и искрометный Тимур Родригес.

