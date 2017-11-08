Правящая в Таджикистане Народная демократическая партия, лидером которой является президент республики Эмомали Рахмон, проведет во всех регионах страны «скромные» мероприятия, посвященные Дню президента. Этот праздник, начиная с прошлого года, отмечается в стране 16 ноября.

Пресс-секретарь НДПТ Усмон Солех сообщил «АП», что ячейки партии проведут в регионах семинары, круглые столы, «на которых будут отмечены заслуги Лидера нации перед народом Таджикистана».

«Помпезные мероприятия, посвященные данному празднику, в этом году не запланированы: данный праздник в стране в этом году будет отмечаться скромно», - отметил Усмон Солех.

Между тем, мэр столицы Рустам Эмомали подписал решение о проведении 16 ноября в Душанбе научно-практической конференции на тему «Эмомали Рахмон – президент-миротворец и основоположник национальной государственности таджиков», сообщает пресс-служба мэра.

Дата 16 ноября для праздника выбрана не случайно: в этот день в 1994 году состоялась первая инаугурация новоизбранного президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В прошлом году, в День президента, который отмечался впервые, во всех дворцах культуры, парках культуры и отдыха, театрах всех городов и районов республики, столичном цирке были организованы бесплатные представления.

В Национальной библиотеке Таджикистана, во всех библиотеках и музеях республики, а также в школах и вузах, были организованы показы книг Эмомали Рахмона, а также выставки художников и фотографов страны, посвященные Лидеру нации. Все библиотеки, музеи страны в тот день работали в режиме «открытых дверей».

В дошкольных учреждениях состоялись конкурсы детских рисунков на тему «Президент глазами детей», а в воинских частях - встречи солдат и офицеров Вооруженных сил с известными личностями под девизом «Преданность президенту - преданность Родине».

Учащиеся отдельных школ Хатлонской области посетили общеобразовательную школу №7 района Дангара и профессионально-технический лицей города Сарбанд, в которых в свое время обучался будущий лидер Таджикистана.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus