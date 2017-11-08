Власти Саудовской Аравии в рамках операции по борьбе с коррупцией конфискуют имущество арестованных принцев и чиновников, а также заморозят средства на их банковских счетах, на общую сумму 800 миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Как пишет Медуза, с начала ноября, по словам собеседников издания, в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции были взяты под стражу более 60 человек — члены королевской семьи, высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

У арестованных, по данным источников, власти планируют изъять до 3 триллионов риялов (около 800 миллиардов долларов). Предполагается, что значительная часть этих активов находится за пределами страны и процесс их изъятия может оказаться непростым.

Предполагается, что конфискованные средства будут направлены на сокращение бюджетного дефицита. Из-за снижения мировых цен на нефть Саудовская Аравия последние несколько лет была вынуждена активно тратить свои резервные фонды.

5 ноября стало известно, что в Саудовской Аравии арестованы более 10 принцев, а также несколько действующих министров и десятки бывших госчиновников. Против арестованных принцев, сообщали источники Reuters, выдвинуты обвинения во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.

По данным The New York Times, принцы содержатся под стражей в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, из которого выселили всех постояльцев.