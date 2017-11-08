В школах, детских садах, медучреждениях педагогов, врачей, воспитателей и даже школьников заставляют подписываться на государственные газеты и журналы. Эксперты указывают, что принудительная подписка противоречит основам правового государства, а частные издания оказываются неконкурентоспособными…

Обращение в редакцию

В редакцию «АП» обратилась Мехриниссо (имя изменено по ее просьбе, чтобы не возникло неприятностей на работе), воспитатель одного из детских садов столицы. По ее словам, всех работников дошкольного учреждения заставляют подписываться на государственные издания «Садои мардум», «Народную газету», «Ҷумхурият» и некоторые другие издания, при этом выложив из своей зарплаты до двухсот сомони.

- Всех - и воспитателей и даже нянь - заставляют подписываться на государственные печатные СМИ, - говорит Мехриниссо. - Заведующая сказала, что поступила разнарядка из Минобразования и все обязаны поддержать государственные издания, подписавшись на них. «Хотите или нет, но мы обязаны это сделать. Я не хочу лишиться своей должности», - собрав всех, сказала заведующая детсадом.

Не отстают в выполнении плана «из-под палки» и в регионах.

Абдулло, учитель средней школы в Согдийской области, по телефону рассказал «АП», что принудительная подписка - это ежегодное явление.

- У учителей с заработной платы снимают по 60 сомони на подписку. Раньше мы выписывали те издания, которые нам были необходимы для работы, по крайней мере интересные. Теперь мы сдаем деньги завучу лично в руки в день зарплаты. Кроме центральных государственных изданий, нам указали, что мы обязаны выписывать и газеты областного и городского масштаба. Администрация школ вынуждена выполнять директивы райотдела образования, а те уже указания местных и областных хукуматов, которые, в свою очередь, выполняют указания центра. Ответственными за выполнение планов по подписке в своих учреждениях назначаются директора школ и заведующие детских садов.

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Абдуахад, врач из Согда, говорит, что подписная кампания в их больнице длится уже третий месяц, но им не объявили, на какое издание подписывают и за сколько.

- С августовской зарплаты медработников удержали по 50 сомони, с сентябрьской удержали по 60 сомони; сказали, что и с октябрьской зарплаты бухгалтерия вычтет по 10 процентов, так как план по подписке не выполняется. И это притом что средний медперсонал в месяц получает в среднем 500 сомони, а врачи 700 сомони. Главврач больницы на одном из собраний указал, что недовольные могут искать новое место работы, - говорит Абдуахад.

В стороне не остались и школьники. По словам душанбинки Сафармо, которая одна воспитывает пятерых школьников, каждому из ее детей классные руководители указали принести по четыре сомони на подписку на журнал «Чашма».

Периодика не по интересам?

Накануне мы посетили несколько дошкольных образовательных учреждений и поговорили с воспитателями и нянечками.

По словам воспитателей одного из дошкольных учреждений, с их заработной платы в обязательном порядке будет удержано по 150 сомони на подписку.

- Нас заставляют согласиться с вычетом из зарплаты для подписки на газеты «Джумхурият», «Садои мардум» и некоторые другие, притом что воспитатели получают 600 сомони зарплаты, а нянечки - 400, - говорит одна из наших собеседниц.

Педагоги утверждают, что в коллективах детских садов работает максимум тридцать человек вместе с техническими работниками, но их заставляют выписывать более сорока единиц газет.

- Больше всего возмущает, что заставляют подписываться на совершенно ненужные человеку издания, - говорит другой собеседник. - Зачем воспитателям нужно обязательно выписывать правительственную газету «Халк овози» на узбекском языке, ни один из наших работников не владеет узбекским языком, или зачем воспитателю детского сада нужно платить за подписку на журнал «Русский язык в школах»?

Ученики столичных школ в разных районах столицы указывают, что с них требуют приносить на подписку по три сомони.

- Нам всего один раз в прошлом году принесли журнал «Чашма», и больше мы не видели никаких газет и журналов, на которые с нас взяли деньги, - говорит один из учеников.

1650 экземпляров на 38 садиков

Администрация посещенных нами столичных образовательных и медицинских учреждений указывает, что принудительной подписки нет. Практически все в один голос утверждают, что каждый вправе индивидуально выбрать, какое издание ему нужно выписывать, читать. В то же время рядовые педагоги и медработники не согласны со своими руководителями.

Между тем в распоряжении «АП» оказалась «разнарядка» для дошкольных учреждений столичного района Сино на подписку на газеты и журналы на 2018 год. Документ подписан специалистом отдела образования З.Акбаровой и утвержден завотделом Мукаддас Носирзода.

В этом списке значатся 38 дошкольных учреждений района, которые в этом году обязали выписать 1650 экземпляров изданий 15 наименований. В их числе «Народная газета», «Бонувон», «Адабиёт ва санъат», «Вахдат», «Халк овози», «Садои мардум», «Масъалахои методикаи таълим», «Пайрав», «Ҷумхурият», «Омузгор», «Маорифи Тоҷикистон», «Маърифати омузгор», «Русский язык в школах Таджикистана», «Субхи Умед».

Список плана подписки на газеты и журналы дошкольных учреждений района Сино г. Душанбе Asia-Plus

В «Почтаи тоҷик» нам удалось заполучить расценки на годовую подсписку на эти и другие «обязательные» издания, озвученные нашими читателями. Так, годовая подписка на «Народную газету» составляет 120 сомони, на газеты: «Адабиёт ва санъат» – 141,60, «Вахдат» – 76,08, «Халк овози» - 120, «Садои мардум» - 152, «Пайрав» – 59,16, «Ҷумхурият» - 180, «Омузгор» - 124,68, на журналы: «Маорифи Тоҷикистон» – 157,92, «Масъалахои методикаи таълим» – 130,08, «Бонувон» - 186, «Маърифати омузгор» – 139,44, «Русский язык в школах Таджикистана» – 120,66, «Субхи Умед» – 88,32, «Даво» – 167,28, «Фируза» – 175,32, «Чашма» - 18 сомони.

За комментариями по «разнарядке» мы обратились непосредственно в отдел образования района Сино. Заместитель завотделом образования Дилбар Джураева указала, что не владеет информацией относительно подписки, но отметила:

- Это очень важная кампания. Педагогам нужно знать, что происходит в стране, в педагогической сфере, и поэтому им необходимо выписывать периодические печатные издания. Разве плохо, если дети в школе учатся работать с периодикой, классные руководители используют периодику во внеклассной работе.

Получить комментарии в горуправлении образования не представилось возможным.

​​​​​​​Мнение юриста

Касаясь вопроса принудительной подписки работников бюджетных организаций на периодические издания, адвокат ОО «Независимый центр по защите прав человека» Абдурахмон Шарипов в интервью «АП» отметил, что на основании ч.5 ст. 3 Закона РТ «О периодической печати и других средствах массовой информации» не допускается монополизация периодической печати и других СМИ.

Также Шарипов указал, что на основании ч.4 ст. 163 Трудового кодекса РТ не допускается удержание с заработной платы работников для производства безналичных расчетов без согласия работника.

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​​​​​​​Где выход?

Политолог Шокирджон Хакимов считает, что проблема принудительной подписки существует и она весьма актуальна.

- Использование административного рычага при подписке на государственные газеты и журналы превращает эту кампанию в «добровольно-принудительную», что противоречит основам правового государства и свидетельствует о том, что, несмотря на принятые меры, республиканские и местные печатные издания, включая отраслевые, не популярны и не удовлетворяют потребности читателей.

Политолог уверен, что индикатором определения популярности СМИ должен быть читатель, но ему нужно дать возможность самому выбирать, что читать.

- Когда партийные функционеры и госслужащие принуждают граждан под различными предлогами подписываться на известные издания, то имеет место нарушение законодательства и прав читателей, - говорит Хакимов.

По словам эксперта, когда институты государственной власти и управления таким образом искусственно увеличивают тираж своих печатных изданий, обеспечивая их рентабельность, а также гарантируя их работникам заработную плату, социальные выплаты, гонорар и другие привилегии, разумеется такой подход негативно влияет на творческую деятельность ангажированных журналистов и ограничивает их инициативу, сводит на нет здоровую конкуренцию среди СМИ.