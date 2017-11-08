11 ноября в Душанбе пройдет Второй форум для начинающих предпринимателей — G5 Startup Forum. Пять спикеров, пять молодых бизнесменов, поделятся своим опытом в продвижении успешного дела.

Первый форум для начинающих предпринимателей — G5 Startup Forum - прошел 5 ноября 2016 года. Тогда он собрал успешных молодых таджикских стартаперов, добившихся больших результатов как в стране, так и за её пределами.

Как это было

Первым спикером был Манучехр Курбонали, соучредитель компании Zentist. Он выступил в онлайн-трансляции из штаб-квартиры 500 Startups (Сан-Франциско, Калифорния, США) с очень актуальной темой «Smart CRM: изучение поведения клиента и способы влияния на него с выгодой для бизнеса». Находясь на расстоянии свыше 11 тыс. км, энергичный и полный энтузиазма Манучехр обеспечил нашей аудитории эффект живого присутствия. Одним словом, старт форума был весьма впечатляющим.

С темой «Специальность - еще не приговор, или Новая сфера как новый вызов» выступил Азим Хакимов, учредитель группы компаний Avas Group. Азим поделился реальным опытом перепрофилирования из грамотного специалиста в успешного предпринимателя, раскрыв секрет того, как преуспеть в новой сфере бизнеса, о которой ранее и думать боялся из-за отсутствия знаний и опыта.

Гость из Америки Акобир Ахмедов, учредитель стартап-проекта Four-Stay, соучредитель A&F Partners, выступил с интересной темой — «Таджикский стартап за границей: как не только выжить, но и добиться успеха в США». Он был одним из самых сильных мотиваторов форума G5 Startup. Акобир в своем выступлении продемонстрировал предпринимательский дух настоящего американца с таджикским менталитетом.

Lady G5 — Вера Кулакова-Браннеруд, гендиректор ТРК «Ватан», учредитель премии «ТОП-50», рассказала о самых важных инструментах старта своего бизнеса. Благодаря богатому опыту работы с многочисленными партнерами, как в стране, так и за границей, она смогла составить уникальный список из абсолютно бесплатных ресурсов, которые любой начинающий предприниматель сможет взять на вооружение и тем самым сэкономить значительную бюджетную статью своего стартового капитала.

О том, как ставить цели, быть успешным и сделать бизнес драйвом для жизни, рассказал Дилшод Джураев, директор Клуба молодых предпринимателей и учредитель группы компаний 55 Group. Дилшод – яркий пример молодого преуспевающего таджикского предпринимателя.

И в качестве бонуса, к G5 - пятерке спикеров - присоединился наш гость из соседнего Казахстана – Сино Ализода! Сино — новатор концепт-маркетинга. Его маркетинговая экспертиза уже внесла свой ощутимый вклад в развитие таких крупных проектов, как сеть торгово-развлекательных центров «Мега», банк ForteBank в Казахстане и торгово-развлекательный центр «Галерея» в России.

На форуме присутствовало более 500 активных участников из числа начинающих предпринимателей. Стоит отметить, что одним из продуктов данного форума являлась идея создания и запуска проекта 55Startups с миссией развития инновационного бизнеса в Таджикистане.

В этом году G5 состоится 11 ноября в здании РТСУ.

Спикерами на стартап-форуме будут: Махсуд Пулатов, Зебуннисо Солиева, Абдулло Курбонов, Далер Джумаев и Дилшод Джураев.

Каждый из них имеет действительно ценный опыт, состоящий не только из взлетов, но и падений, зачастую даже многократных.

Тема выступления Махсуда Пулатова, генерального директора медиагруппы «Азия-Плюс» и владельца ресторана Public Pub, – «Бизнес с нуля. Выбор ниши».

Далер Джумаев, генеральный директор компании «Памир Энерджи», расскажет о бизнесе в условиях кризиса. Соучредитель «Алиф Сармоя» Абдулло Курбонов поделится принципами ведения бизнеса в банковской сфере. Зебуннисо Солиева, СЕО «Армон Апарт Отель», раскроет 5 инсайтов для успешного старта, а о том, как вести бизнес в стиле 55 Group расскажет Дилшод Джураев, учредитель группы компаний 55 Group и директор Клуба молодых предпринимателей.

В этом году организаторы стартап-форума подготовили для участников интересные сюрпризы.

Забронировать билеты можно на сайте http://g5.startup.tj либо по телефонам: +992 900 33 55 55; +992 987 88 55 55