Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф прибыл сегодня утром в Душанбе. О том, что самолет с главой иранского МИД приземлился в столичном аэропорту сообщили «АП» источники в МАД.

Однако МИД Таджикистана отказался от комментариев по поводу целей визита высокопоставленного иранского чиновника в республику.

Ранее иранское агентство Fars сообщало, что основная цель визита Джавада Зарифа в Душанбе - открытие нового здания посольства ИРИ в РТ. Сообщалось также, что планируется встреча Зарифа с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Однако подтвердить данное сообщение в правительстве нам не удалось.

В поездке главу МИД Ирана будет сопровождать министр энергетики по вопросам водных ресурсов Реза Ардаканиян, отмечало издание.

Напомним, в апреле нынешнего года глава МИД Ирана отправился в турне по государствам Центральной Азии. В ходе поездки министр посетил Туркменистан, Кыргызстан и даже заехал в Грузию, но в Таджикистан не приехал, хотя о визите анонсировали иранские СМИ.

Недоверие между Ираном и Таджикистаном усилилось в конце 2015 года после приглашения председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири в Тегеран для участия на международной конференции «Исламское единство».

Вскоре власти Таджикистана ограничили импорт иранских товаров, в республике стали закрываться мелкие и крупные компании Ирана, в аэропорту Душанбе прекратили выдачу иранским гражданам виз на льготных условиях.

Кульминацией стал показ по Таджикскому ТВ документального фильма о финансировании Тегераном громких убийств в годы гражданской войны в Таджикистане, подготовленного МВД страны. По заявлению посольства Ирана в РТ, фильм не служит интересам двух народов, и его авторы не смогут внести раскол в дружественные отношения между Таджикистаном и Ираном.

Совсем недавно сотрудник Центра исламоведения при президенте Таджикистана обвинил Иран в навязывании своей религиозной идеологии и попытке экспорта исламской революции в Таджикистан. По его мнению, для этой цели долгие годы иранские власти осуществляли поддержку Партии исламского возрождения. На официальном сайте этой структуры 20-21 октября был размещен материал «Шиизм: идеология и практика» за авторством сотрудника этого Центра, кандидата философских наук Камара Нурулхакова. Общий смысл статьи сводится к тому, что автор требует, чтобы Тегеран прекратил свою «политико-религиозную» игру в Таджикистане.

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